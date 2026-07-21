Donald Trump quiere a Infantino dirigiendo a la ONU; así impulsaría su candidatura

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estaría interesado en impulsar al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, como próximo secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), según un reporte publicado por el New York Post y retomado por diversos medios internacionales.

La versión surge apenas unos días después de la conclusión de la Copa Mundial de la FIFA 2026, torneo organizado por Estados Unidos, México y Canadá, en el que Trump e Infantino fortalecieron su relación institucional durante distintos eventos oficiales.

Hasta el momento, no existe una candidatura oficial de Infantino ni la ONU ha confirmado algún proceso relacionado con el dirigente de la FIFA. Se trata de una propuesta que, de acuerdo con el reporte, es impulsada por el mandatario estadounidense y personas cercanas a su administración.

¿Por qué Trump quiere a Gianni Infantino en la ONU?

De acuerdo con el reporte, Trump considera que Gianni Infantino ha demostrado capacidad para coordinar a gobiernos de distintos países a través del deporte y que el éxito organizativo del Mundial 2026 fortalecería su perfil internacional.

Durante las actividades del Mundial, ambos aparecieron juntos en diversas ceremonias y conferencias. Incluso, Infantino agradeció públicamente el respaldo de Trump para la realización del torneo en territorio estadounidense.

La propuesta, sin embargo, enfrenta importantes obstáculos políticos y diplomáticos, ya que el proceso para elegir al secretario general de la ONU depende de los Estados miembros y del Consejo de Seguridad.

¿Cómo se elige al secretario general de la ONU?

El secretario general de la ONU es recomendado por el Consejo de Seguridad, integrado por 15 países, incluidos cinco miembros permanentes con derecho de veto: Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Reino Unido.

Posteriormente, la recomendación debe ser aprobada por la Asamblea General, integrada por los 193 Estados miembros de la organización. El actual secretario general, António Guterres, concluirá su segundo mandato al finalizar 2026, por lo que ya comenzó el proceso para definir a su sucesor.

¿Gianni Infantino será candidato oficialmente?

Por ahora, no hay confirmación de que Gianni Infantino vaya a buscar el cargo ni de que exista una nominación formal.

Diversos medios señalan que Trump ve al dirigente de la FIFA como un perfil con reconocimiento global y capacidad para generar consensos mediante el deporte, aunque cualquier aspiración dependería del respaldo de gobiernos nacionales y del procedimiento oficial de la ONU.

Mientras tanto, Infantino continúa al frente de la FIFA y no ha anunciado cambios en sus planes dentro del organismo rector del futbol mundial.