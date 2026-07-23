Aranceles de EU: México recibe tarifa de 10% por investigación sobre trabajo forzado

El gobierno del presidente Donald Trump anunció la imposición de nuevos aranceles a 60 economías por considerar que no han establecido ni aplicado de manera efectiva prohibiciones contra la importación de mercancías producidas con trabajo forzado.

Y aunque el anuncio no es nuevo, se hizo el pasado 2 de julio, la medida fue dada a conocer este jueves por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), encabezada por Jamieson Greer, como resultado de las investigaciones realizadas bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, instrumento utilizado por Washington para responder a prácticas comerciales consideradas desleales.

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En el caso de México, la administración estadounidense determinó aplicar un arancel de 10%, al considerar que el país ya cuenta con mecanismos para restringir este tipo de importaciones y ha asumido compromisos para reforzar su cumplimiento. La misma tarifa fue asignada a Canadá, Reino Unido, India, Malasia, Indonesia y otras economías.

¿Qué países enfrentarán las tarifas más altas?

En contraste, las economías que, a juicio de Washington, no han implementado medidas suficientes enfrentarán un gravamen de 12.5%, mientras que algunos productos provenientes de la Unión Europea, Japón, Corea del Sur, Taiwán y Suiza tendrán tarifas de entre 10 y 12.5%.

La USTR explicó que las investigaciones comenzaron el 12 de marzo de 2026, incluyeron consultas con más de 45 gobiernos, dos rondas de audiencias públicas y la recepción de más de 3 mil 700 comentarios entre las distintas etapas del proceso.

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, aseguró que la decisión responde a la instrucción del presidente Donald Trump de fortalecer la lucha contra el trabajo forzado en las cadenas globales de suministro.

“Estados Unidos ha mantenido durante casi un siglo una prohibición sobre las importaciones producidas con trabajo forzado y la hace cumplir rigurosamente. Es momento de que nuestros socios comerciales hagan lo mismo”. — Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos

¿Cómo impacta esta medida en la relación comercial con México?

La dependencia estadounidense señaló que también se aprobaron diversas excepciones para materias primas estratégicas, productos cuyo encarecimiento podría afectar el abasto interno o provocar disrupciones económicas, así como bienes cuya producción no puede sustituirse fácilmente dentro de Estados Unidos.

La decisión se conoce en un momento especialmente sensible para la relación comercial entre México y Estados Unidos, cuando ambos gobiernos mantienen conversaciones relacionadas con la revisión del T-MEC.

Aunque las nuevas tarifas derivan de una investigación independiente bajo la Sección 301, representan un nuevo elemento de presión en la agenda comercial bilateral.

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