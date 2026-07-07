Mundial 2026: Así fue la participación de México, Estados Unidos y Canadá en la justa mundialista

México, Canadá y Estados Unidos ya fueron eliminados del Mundial 2026. Con la victoria de Bélgica 4 por 1 a la escuadra de las Barras y las Estrellas, los tres países anfitriones ya están fuera de la Copa del Mundo.

La Selección Mexicana previo al juego contra Inglaterra / Bradley Collyer - PA Images Ampliar

México

La inauguración fue en el Estadio Ciudad de México, la Selección Mexicana se impuso 2 por 0 a Sudáfrica con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez. En Guadalajara, los dirigidos por Javier Aguirre vencieron por la mínima a Corea del Sur.

En el último partido de la fase de grupos, golearon 3 por 0 a República Checa con anotaciones de Mateo Chávez, Quiñones y Álvaro Fidalgo. En los Dieciseisavos de Final, el delantero del Al-Qadisiyah abrió el marcador y Jiménez finiquitó el encuentro.

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Contra Inglaterra en los Octavos de Final, Jude Bellingham puso en ventaja a los ingleses con dos goles, aunque Quiñones acercó a la Selección Mexicana al descanso. En la segunda mitad, Jarell Quansah salió expulsado, pero Harry Kane vía penalti puso el tercero que le dio el pase a los Tres Leones a los Cuartos de Final.

Canadá

Canadá superó por primera vez en su historia la fase de grupos. Comenzaron empatando ante Bosnia Herzegovina a un gol. En Vancouver golearon 6 por 0 a Qatar que terminó con 9 jugadores el encuentro.

Foto de Canadá en el partido de Octavos de Final / Eurasia Sport Images Ampliar

Terminaron la primera ronda con una derrota contra Suiza y les costó el liderato al igual que la posibilidad de disputar su cuarto juego en tierras canadienses.

Se enfrentaron en Dieciseisavos en Los Ángeles ante Sudáfrica, y con la anotación de Stephen Eustáquio al minuto 90+2, avanzaron a Octavos, donde se enfrentaron a Marruecos y a pesar de haber jugado mejor en el primer tiempo, con doblete de Azzedine Ounahi y uno más de Soufiane Rahimi, cayeron 3 por 0 y fueron eliminados.

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Estados Unidos

Estados Unidos llegaba con muchas dudas por la falta de funcionamiento en los amistosos previos a la Copa del Mundo, pero después de su primer partido, ilusionaron a todo su país. Golearon 4 por 0 a Paraguay con doblete de Folarin Balogun, autogol de Damián Bobadilla y Gio Reyna finiquitó el juego.

En su segundo encuentro, vencieron sin problemas a Australia, pero no pudieron terminar de forma perfecta la fase de grupos, ya que cayeron 3 por 2 ante Turquía.

Estados Unidos vs Bélgica / Robbie Jay Barratt - AMA Ampliar

En Dieciseisavos, se enfrentaron a Bosnia en San Francisco. Balogun abrió el marcador al 45, aunque después se fue expulsado, Malik Tillman marcó el segundo con el que los estadounidenses avanzaron contra Bélgica, rival que los venció 4 por 1 con doblete de Charles de Ketelaere, otro más de Hans Vanaken y Romelu Lukaku sentenció el partido al 90+3’, por parte de Estados Unidos, Tillman anotó el de la honra.

Las tres selecciones anfitrionas cayeron en Octavos de Final, solo México pudo jugar sus encuentros de fase final en su país, dejando fuera a la Selección Estadounidense que la mayoría de partidos son en Estados Unidos.