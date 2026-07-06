Cristiano Ronaldo da polémica declaración luego de su último Mundial: “La Eurocopa tiene la misma dimensión”

Cristiano Ronaldo generó una fuerte polémica tras la eliminación de Portugal ante España 0-1 en los octavos de final del Mundial 2026, en lo que fue su último partido en una Copa del Mundo.

Portugal Mundial 2026 / Omar Vega Ampliar

En la zona mixta, tras el partido en el AT&T Stadium de Dallas, el capitán portugués visiblemente emocionado y con lágrimas en el campo defendió su legado con la selección y equiparó la Eurocopa 2016, ganada ante Francia, con una Copa del Mundo.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: Jordan Henderson se fractura el brazo tras eliminar a México y se pierde el resto del Mundial 2026

Asimismo, Ronaldo mencionó que: “He ganado tres títulos con Portugal. Antes de Cristiano, Portugal no había ganado ningún título. El mayor título que gané con la selección fue en 2016, que para mí tiene la misma dimensión que un Mundial, sinceramente.

Portugal eliminado del Mundial 2026

Portugal cayó en octavos ante España con gol de Mikel Merino en el minuto 91. Ronaldo, a sus 41 años, disputó su sexto Mundial, récord compartido con Messi y se despidió sin haber levantado la Copa del Mundo, aunque sí alcanzó el cuarto puesto en 2006. La Euro 2016 sigue siendo el mayor logro colectivo de su generación con Portugal.