Así quedó el Ranking FIFA después del Mundial 2026
Apenas acabó la Copa del Mundo, la FIFA actualizó el Ranking de las selecciones.
Después de que España venciera por la mínima a Argentina y consiguiera su segunda estrella. La FIFA publicó el ranking internacional de selecciones en donde México está en el Top 10.
Antes del inicio de la Copa del Mundo, la Selección Mexicana se encontraba el lugar 14, pero a pesar de que no avanzó a Cuartos de Final, subió cuatro lugares en el ranking.
Los primeros cuatro lugares siguen igual, España líder, Argentina en segundo lugar, Francia en tercero e Inglaterra cerrando los primeros cuatro lugares.
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Movimientos en el Ranking
Los dirigidos por Carlo Ancelotti subieron un peldaño, a pesar de caer en Octavos de Final contra Noruega. Asimismo, Marruecos y Bélgica avanzaron un lugar lo mismo.
Las únicas selecciones que bajaron lugares dentro del Top 10 fueron Portugal y Países Bajos. Los lusitanos cayeron dos peldaños, mientras que los dirigidos por Ronald Koeman solo uno.
Top 10 del Ranking de la FIFA
- España con 1995.88 puntos
- Argentina con 1970.37 puntos
- Francia con 1948.97 puntos
- Inglaterra con 1922.83 puntos
- Brasil con 1804.92 puntos
- Marruecos con 1803.99 puntos
- Portugal con 1787.85 puntos
- Bélgica con 1778.36 puntos
- Países Bajos con 1775.54 puntos
- México con 1754.30 puntos