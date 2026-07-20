;

Así quedó el Ranking FIFA después del Mundial 2026

Apenas acabó la Copa del Mundo, la FIFA actualizó el Ranking de las selecciones.

La FIFA actualizó el Ranking internacional de selecciones tras la Final del Mundial

La FIFA actualizó el Ranking internacional de selecciones tras la Final del Mundial / Hannah Peters - FIFA

En W Deportes como redactora y community manager. También creo contenidos para programas como Martha DebayleKarla Ramos

Después de que España venciera por la mínima a Argentina y consiguiera su segunda estrella. La FIFA publicó el ranking internacional de selecciones en donde México está en el Top 10.

Festejo de España tras ganar el Mundial

Festejo de España tras ganar el Mundial / Hector Vivas - FIFA

Antes del inicio de la Copa del Mundo, la Selección Mexicana se encontraba el lugar 14, pero a pesar de que no avanzó a Cuartos de Final, subió cuatro lugares en el ranking.

Los primeros cuatro lugares siguen igual, España líder, Argentina en segundo lugar, Francia en tercero e Inglaterra cerrando los primeros cuatro lugares.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Claudia Sheinbaum y Donald Trump coinciden en la final del Mundial 2026 en Nueva York

Movimientos en el Ranking

Los dirigidos por Carlo Ancelotti subieron un peldaño, a pesar de caer en Octavos de Final contra Noruega. Asimismo, Marruecos y Bélgica avanzaron un lugar lo mismo.

Las únicas selecciones que bajaron lugares dentro del Top 10 fueron Portugal y Países Bajos. Los lusitanos cayeron dos peldaños, mientras que los dirigidos por Ronald Koeman solo uno.

Portugal cayó dos lugares en el Ranking de la FIFA

Portugal cayó dos lugares en el Ranking de la FIFA / Patrick Smith - FIFA

Top 10 del Ranking de la FIFA

  1. España con 1995.88 puntos
  2. Argentina con 1970.37 puntos
  3. Francia con 1948.97 puntos
  4. Inglaterra con 1922.83 puntos
  5. Brasil con 1804.92 puntos
  6. Marruecos con 1803.99 puntos
  7. Portugal con 1787.85 puntos
  8. Bélgica con 1778.36 puntos
  9. Países Bajos con 1775.54 puntos
  10. México con 1754.30 puntos

El siguiente artículo se está cargando

W Radio México
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad