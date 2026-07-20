Así quedó el Ranking FIFA después del Mundial 2026

La FIFA actualizó el Ranking internacional de selecciones tras la Final del Mundial / Hannah Peters - FIFA

Después de que España venciera por la mínima a Argentina y consiguiera su segunda estrella. La FIFA publicó el ranking internacional de selecciones en donde México está en el Top 10.

Festejo de España tras ganar el Mundial / Hector Vivas - FIFA Ampliar

Antes del inicio de la Copa del Mundo, la Selección Mexicana se encontraba el lugar 14, pero a pesar de que no avanzó a Cuartos de Final, subió cuatro lugares en el ranking.

Los primeros cuatro lugares siguen igual, España líder, Argentina en segundo lugar, Francia en tercero e Inglaterra cerrando los primeros cuatro lugares.

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Movimientos en el Ranking

Los dirigidos por Carlo Ancelotti subieron un peldaño, a pesar de caer en Octavos de Final contra Noruega. Asimismo, Marruecos y Bélgica avanzaron un lugar lo mismo.

Las únicas selecciones que bajaron lugares dentro del Top 10 fueron Portugal y Países Bajos. Los lusitanos cayeron dos peldaños, mientras que los dirigidos por Ronald Koeman solo uno.

Portugal cayó dos lugares en el Ranking de la FIFA / Patrick Smith - FIFA Ampliar

Top 10 del Ranking de la FIFA