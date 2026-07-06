FC Köln busca fichar a Edson Álvarez tras Mundial 2026

FC Köln está interesado en fichar a Edson Álvarez. El rumor es muy reciente y proviene principalmente del periodista Florian Plettenberg de Sky Sport Alemania.

Edson Álvarez México Mundial 2026 / Doug Zimmerman/ISI Photos Ampliar

No obstante, el club, FC Köln de la Bundesliga explora un fichaje del mediocampista mexicano de 28 años. Lo ven como un fichaje bomba. La situación contractual, es que Álvarez tiene contrato con West Ham United hasta junio de 2028. En la temporada 2025/26 estuvo cedido en el Fenerbahçe de Turquía, donde sufrió lesiones.

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Además, el “Machín” está abierto a unirse inmediatamente al Köln. La operación es complicada, aunque Köln trabaja en encontrar una fórmula: posible préstamo, compra con pago diferido o negociación con West Ham.

¿Cómo está Edson Álvarez?

Tras un paso irregular en West Ham y el préstamo al Fenerbahçe afectado por lesiones, busca más minutos y estabilidad. En el Mundial 2026 tuvo un rol secundario con México. Previamente, el Borussia Dortmund mostró interés fuerte en 2023 como reemplazo de Bellingham, pero no se concretó.

Edson Álvarez disputando el balón / Hector Vivas - FIFA Ampliar

¿Por qué Köln, el club alemán?

Los alemanes buscan reforzar el mediocampo defensivo. Álvarez aportaría experiencia en Europa, liderazgo y solidez táctica, aunque su historial reciente de lesiones es un factor a considerar.