Portugal se queda sin DT: Roberto Martínez anuncia que no sigue

El español Roberto Martínez confirmó que no continuará al frente de la selección portuguesa tras la eliminación en octavos de final del Mundial 2026 ante España derrota 0-1. Su contrato finalizaba justo después del torneo y decidió no renovarlo.

Roberto Martinez Mundial 2026 / DeFodi Images Ampliar

Asimismo, fue en conferencia post-partido dentro de Arlington, EE.UU, donde Martínez declaró que su ciclo había terminado. “Vine para ganar el Mundial. No tiene sentido seguir”.

Se mostró orgulloso del trabajo realizado en 3 años y medio: “Me llevo un legado increíble... Es el fin de un ciclo y es legítimo que el presidente Pedro Proença pueda elegir a otro”.

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Agradeció a jugadores, federación y aficionados, y se sintió “como un portugués más”. Valoró el partido ante España: “Hicimos un gran partido ante un rival que es favorito... Defensivamente lo hicimos muy bien, pero en octavos los detalles son importantes”. Mencionó la lesión de Nuno Mendes como factor clave y elogió a Cristiano Ronaldo como “capitán ejemplar”.

¿Qué logros obtuvo con Portugal?

Logros principales: Ganó la UEFA Nations League 2025. No logró el Mundial, que era su gran objetivo. Portugal cayó eliminada en octavos ante España en un partido muy disputado. Esta derrota marcó el final de la era Martínez.

Posible sucesor

Jorge Jesus, de 71 años es el gran favorito para reemplazarlo. El experimentado técnico portugués, recientemente libre tras su paso por Al-Nassr, donde ganó la liga saudí con Cristiano Ronaldo, se reuniría pronto con la federación para firmar. Se espera que lidere el equipo rumbo a la Euro 2028 y el Mundial 2030.

Jorge Jesus Al-Nassr / Yasser Bakhsh Ampliar

Martínez deja el cargo tras un período en el que consolidó un equipo competitivo, pero sin el título mundial que ambicionaba. La Federación Portuguesa de Fútbol ahora inicia el proceso para nombrar nuevo DT.