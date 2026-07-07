Julián Quiñones es ovacionado por pasajeros en un vuelo comercial

En un vuelo comercial, los pasajeros que se encontraban dentro del avión reconocieron a Julián Quiñones y lo dieron muestras de cariño después de su buen rendimiento en el Mundial.

Julián Quiñones después de su gol / Soccrates Images Ampliar

En un video publicado en la cuenta @cibadhdzoficial en TikTok, se muestra al jugador del Al-Qadisiya caminando por el pasillo mientras recibía aplausos e incluso se escuchó: “Te amamos”.

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También se aprecia que choca manos y puños mientras avanzaba para encontrar su lugar. Al final del video, se ve como Quiñones encontró su asiento.

🚨 Así fue como la gente reaccionó cuando vio a Quiñones en el avión



Con porras y demostrando el cariño que se ganó el jugador con su gran desempeño...❤️❤️ pic.twitter.com/cT9zl0mRo9 — La Catrina Norteña (@catrina_nortena) July 7, 2026

Julián en el Mundial

Fue titular en todos los partidos de México en en la Copa del Mundo. Debutó con gol ante Sudáfrica, fue la primera anotación del Mundial 2026. Contra República Checa anotó el segundo en la goleada 3 por 0.

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En los Dieciseisavos de Final ante Ecuador, metió el primer gol y dio el pase a Raúl Jiménez para que finiquitara el encuentro a los 31 minutos. Contra Inglaterra, acercó a la Selección Mexicana después del doblete de Jude Bellingham. En 5 partidos, anotó cuatro veces y dio una asistencia.