Jordan Henderson se fractura el brazo tras eliminar a México y se pierde el resto del Mundial 2026

Jordan Henderson sufrió una fractura en el brazo izquierdo durante los festejos por la victoria de Inglaterra sobre México en los Octavos de Final del Mundial 2026. El mediocampista se lesionó en la cancha del Estadio Ciudad de México tras el triunfo 3-2 y quedó descartado para el resto del torneo.

Jordan Henderson se fractura el brazo tras eliminar a México / Eurasia Sport Images Ampliar

¿Cómo se lesionó Jordan Henderson tras el Inglaterra vs México?

La celebración de Inglaterra después de eliminar a México terminó con una noticia inesperada. Mientras compartía el festejo con sus compañeros sobre el césped del Estadio Ciudad de México, Jordan Henderson intentó brincar las vallas publicitarias para acercarse a la afición.

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Sin embargo, el experimentado mediocampista perdió el equilibrio, tropezó con una de las estructuras y cayó de forma aparatosa. El impacto provocó una fractura en el brazo izquierdo, una lesión que fue confirmada tras los estudios médicos realizados por el cuerpo médico de la selección inglesa.

La imagen sorprendió tanto a jugadores como aficionados, ya que ocurrió cuando el partido ya había terminado y el pase a los Cuartos de Final estaba asegurado.

Henderson dice adiós al Mundial 2026

La fractura deja fuera de combate a uno de los futbolistas con mayor experiencia dentro del plantel inglés. Henderson no podrá disputar el resto de la Copa del Mundo y Thomas Tuchel perderá a uno de sus líderes justo antes del inicio de la fase más exigente del torneo.

Más allá de su aporte futbolístico, el mediocampista había sido una pieza importante por su liderazgo dentro del vestidor y su capacidad para ordenar al equipo en momentos de presión.

Su ausencia obligará al cuerpo técnico a modificar el funcionamiento del mediocampo para los partidos de eliminación directa.

¿Qué pierde Inglaterra sin Jordan Henderson?

La baja representa un problema importante para Thomas Tuchel, especialmente por el momento en que llega. Inglaterra atraviesa uno de sus mejores pasajes del torneo después de eliminar a México en un partido que exigió el máximo esfuerzo de todo el equipo.

Henderson aportaba equilibrio defensivo, experiencia en partidos de alta presión y liderazgo para un plantel con varios futbolistas jóvenes. Aunque existen opciones para cubrir su ausencia, reemplazar su influencia dentro del grupo será mucho más complicado.

Ahora el cuerpo técnico deberá definir una nueva combinación en el mediocampo para mantener la solidez que ha mostrado Inglaterra durante la Copa del Mundo.

🚨INSÓLITO: 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Jordan Henderson, sufrió una posible FRACTURA EN SU BRAZO tras saltar la valla publicitaria y caer mal. Esto pasó al final del partido contra 🇲🇽 Mexico. De ser así, estaría fuera por 2-4 meses. UNA LÁSTIMA. #FIFAWorldCup 😳🚑⛔️ pic.twitter.com/3PA2hdCtDv — 100% FICHAJES DE FÚTBOL (@FichajeGoleador) July 6, 2026

Inglaterra ya prepara el duelo de Cuartos de Final contra Noruega

Con la eliminación de México ya en el pasado, la selección inglesa cambia rápidamente el enfoque hacia su siguiente compromiso. El rival será Noruega, encabezada por Erling Haaland, en un partido que se disputará en Miami y que definirá a uno de los semifinalistas del Mundial 2026.

La ausencia de Henderson obliga a Tuchel a realizar ajustes importantes antes de enfrentar a un conjunto noruego que ha mostrado contundencia ofensiva a lo largo del torneo. Para Inglaterra será una prueba de carácter: deberá demostrar que puede mantenerse como candidata al título incluso sin uno de sus capitanes y referentes dentro del vestidor.

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Lo que sigue para Inglaterra

Inglaterra afrontará los Cuartos de Final del Mundial 2026 frente a Noruega con la misión de superar la sensible baja de Jordan Henderson. Thomas Tuchel deberá encontrar el reemplazo ideal en el mediocampo para mantener vivas las aspiraciones inglesas de conquistar la Copa del Mundo, mientras la selección busca dejar atrás una lesión tan insólita como dolorosa ocurrida en plena celebración.