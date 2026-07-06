Santiago Giménez: ¿Qué lesión tiene y cuánto tiempo estará fuera tras el México vs Inglaterra?

La dolorosa eliminación de la Selección Mexicana ante Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026 dejó no solo una amarga despedida, sino también una nueva preocupación: la lesión de Santiago Giménez.

Santiago Giménez lesionado / NurPhoto Ampliar

El delantero del AC Milan, quien ingresó en la segunda parte del encuentro disputado en el Estadio Ciudad de México, sufrió una aparatosa torcedura en su tobillo derecho al minuto 90+7, en una jugada por la banda donde intentó desbordar. Sin contacto directo grave, Giménez pisó mal tras una barrida de Djed Spence, lo que provocó una visible distorsión en el tobillo.

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De inmediato, el “Bebote” fue atendido en el campo, no pudo continuar y fue trasladado en ambulancia a un hospital del sur de la Ciudad de México para realizarse estudios de imagen. Las primeras evaluaciones descartaron una fractura, pero confirmaron el diagnóstico más temido: esguince de segundo grado en el tobillo derecho.

¿Cuánto tiempo estará Santi Giménez fuera de las canchas?

Según reportes médicos, esta lesión mantendrá a Santiago Giménez fuera de las canchas por aproximadamente 8 semanas. El tiempo de recuperación incluye inflamación, rehabilitación y fortalecimiento, lo que significa que se perderá el resto de la temporada con el AC Milan y gran parte de la pretemporada.

Impacto en el Tri y en el Milan

La lesión ocurrió en el momento más crítico del partido. México jugaba con 10 hombres tras la expulsión de un rival y empujaba por el empate que llevaría el duelo a tiempo extra. La salida de Giménez dejó al equipo sin uno de sus principales referentes en ataque, sellando la eliminación por 3-2.

Para el AC Milan, la noticia es un duro golpe. Giménez ya había tenido problemas en el mismo tobillo en la temporada anterior, y esta recaída genera incertidumbre sobre su puesta a punto de cara a la Serie A.