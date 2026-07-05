Julián Quiñones iguala récord histórico de México con su cuarto gol en el Mundial 2026 / Hector Vivas - FIFA

Julián Quiñones anotó su cuarto gol en el Mundial 2026 este domingo 5 de julio, al minuto 42 del duelo de octavos de final entre México e Inglaterra en el Estadio Ciudad de México. Con esa anotación, el delantero colombomexicano igualó a Luis Hernández y a Javier “Chicharito” Hernández como máximos goleadores históricos del Tri en Copas del Mundo.

Julián Quiñones / Kevin C. Cox Ampliar

¿Cómo fue el cuarto gol de Julián Quiñones ante Inglaterra?

México llegaba abajo 0-2 en el marcador, tras un doblete relámpago de Jude Bellingham a los 38 y 39 minutos. Pero el Tri no bajó los brazos. Un tiro libre a favor terminó en centro al área, Inglaterra sacó corto el balón y ahí apareció Quiñones para empujarla al fondo de las redes al minuto 42. El gol metió a México en el partido justo antes de irse al descanso, con el marcador 2-1.

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¿Cuántos goles lleva Julián Quiñones en el Mundial 2026?

Julián Quiñones llega a cuatro goles en cinco partidos disputados con la Selección Mexicana:

Vs. Sudáfrica (partido inaugural del Mundial - Estadio Ciudad de México): Gol al minuto 9. El primero de todo el torneo.

(partido inaugural del Mundial - Estadio Ciudad de México): Gol al minuto 9. El primero de todo el torneo. Vs. República Checa (triunfo 3-0): Gol al minuto 61.

(triunfo 3-0): Gol al minuto 61. Vs. Ecuador (dieciseisavos de final, triunfo 2-0): Gol al minuto 22 y asistencia para el segundo de Raúl Jiménez.

(dieciseisavos de final, triunfo 2-0): Gol al minuto 22 y asistencia para el segundo de Raúl Jiménez. Vs. Inglaterra (octavos de final): Gol al minuto 42.

El único partido donde no marcó gol fue ante Corea del Sur en la fase de grupos. Resuelto 1-0 con anotación de Luis Romo.

¿A qué récord llegó Julián Quiñones?

Antes de este partido, Quiñones ya había igualado a Rafael Márquez y Cuauhtémoc Blanco, quienes cerraron su carrera mundialista con tres goles cada uno. Con el tanto ante Inglaterra subió un peldaño más: ahora comparte la cima como máximo artillero histórico de México en Copas del Mundo junto a Luis Hernández, ídolo de Francia 98, y Javier “Chicharito” Hernández, goleador en tres ediciones distintas. Si Quiñones vuelve a marcar en lo que resta del torneo, se quedaría solo en la cima de esa lista.

Julián Quiñones en el Estadio Ciudad de México / Soccrates Images Ampliar

¿Quién es Julián Quiñones?

Nació en Colombia y llegó a México en 2015 para jugar en las fuerzas básicas de Tigres. De ahí pasó al Atlas, donde fue pieza clave del bicampeonato con Julio Furch y luego al Club América. En 2023 rechazó un llamado de la Selección Colombia porque ya tramitaba su naturalización mexicana. Hoy juega en Arabia Saudita con el Al Qadsiah, equipo con el que fue campeón de goleo en la Saudi Pro League 2025 con 33 tantos. Este Mundial es su debut con el Tri en una Copa del Mundo y lo está aprovechando al máximo.

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¿Qué sigue para México y Quiñones en el Mundial 2026?

El partido ante Inglaterra sigue en curso al momento de esta publicación, así que el resultado final todavía está por definirse. Lo que sí está claro es lo que hay en juego: el ganador de este cruce se medirá a Noruega, en los cuartos de final. Para México, avanzar significaría meterse entre los ocho mejores del mundo por primera vez en 40 años. Y para Quiñones, cada minuto que quede de este Mundial es una oportunidad más de quedarse, en solitario, como el máximo goleador histórico del Tri en Copas del Mundo.