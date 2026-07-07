Javier Aguirre se despide del Tri demostrando que el futbol mexicano es una realidad

La comentarista Mary Carmen Lara y la académica, periodista y coach de baloncesto, Mariana Anzorena señalaron en el espacio de Así las Cosas con Carlos Loret de Mola que, aunque Inglaterra eliminó a la Selección Mexicana hay que valorar que hubo una marcha en la fase de grupos implacable, permanecieron invictos con un récord de 10 goles y aunque quedaron eliminados en octavos de final no fue como siempre.

Mary Carmen Lara comentó que fue un sentimiento distinto para todos los mexicanos, personas que no disfrutaban del futbol en esta ocasión lo hicieron; además de que fue un Mundial diferente por la cercanía y al mismo tiempo el obstáculo de acudir al estadio por los precios ocasionó que el aficionado se apoderara de las calles.

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¿Qué dicen las estadísticas del partido ante Inglaterra?

Mariana Anzorena señaló que en el partido con Inglaterra los números respaldan a la Selección Mexicana, tuvieron el balón casi el 70 por ciento del tiempo y tiraron al arco más de 20 veces, resaltando una continuidad con la planeación que no se rompió.

México llegó a la Copa del Mundo con muchas dudas, pero sorprendió como Javier Aguirre logró manejar a la Selección Mexicana antes de retirarse, demostró que los jugadores son una realidad, dijo Mary Carmen Lara.

“Mas allá de la nostalgia, números históricos, esperanza, es darle vuelta a la página, demostrar que no fue un espejismo sino somos una realidad”. — Mary Carmen Lara, comentarista

Mariana Anzorena defendió el trabajo de Javier Aguirre que, aunque no tenían referentes claros al principio entregó un gran equipo, situación que no se había visto en otra Copa del Mundo, con esperanza no basada en el “sí se puede” sino en la estadística de los procesos.

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Mary Carmen Lara mencionó que México está a nivel de Inglaterra, una selección con experiencia e historia, que tiene clubes de mayor élite a nivel mundial desde hace 40 años; además comentó que la Selección Mexicana se encuentra en un proceso, el cual debe abarcar todas las áreas, desde la administrativa, fuerzas básicas, hasta propietarios.

¿Qué opinaron sobre la polémica entre Trump y la FIFA?

Sobre el escándalo de Donald Trump al confirmar que llamó personalmente al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para que se revisara la tarjeta roja otorgada al delantero estadounidense Folarin Balogun, Mary Carmen Lara dijo que no es novedad que se presten a una historia de corruptelas frente a los ojos de todo el mundo y es increíble que hagan caso a su solicitud porque “no debería meterse”; por su parte Mariana Anzorena señaló que Infantino tiene un compromiso por el puesto que desempeña pero “ha sido descarado” desde el día del sorteo el cual parecía más evento del presidente de Estados Unidos.

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