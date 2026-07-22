Emilio Álvarez Icaza denuncia violaciones a derechos de Ernesto Ruffo en prisión: “Lo tienen sin dormir y sin medicinas”

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, el representante de Somos México, Emilio Álvarez Icaza aseguró que Ernesto Ruffo Appel es un preso político en México y si algo le pasa será responsable la presidenta Claudia Sheinbaum. Además, mencionó que no le cree a la Fiscalía General de la República (FGR) y es grave su uso selectivo y político.

“En lugar de estar hablando de las cosas de Rubén Rocha, que nos tienen indignadísimos, de hace cinco años o de Adán Augusto y la Barredora y sus millones no aparecidos, o de Américo Villarreal, y todo lo que hizo, de la industria del <b>huachicol</b> desde Sergio Carmona, que involucró un modelo electoral para financiar a Morena, o justo de Marina Patricia, ahora nos vienen a decir que Ernesto Rufo era el más malo”. — Emilio Álvarez Icaza, representante de Somos México

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¿Qué presuntas irregularidades denunció sobre su reclusión?

Álvarez Icaza informó que Ernesto Ruffo Appel es una persona de 74 años que podría llevar su proceso en arresto domiciliario; resaltó que lo mandaron a un reclusorio de alta seguridad; que la primera audiencia duró 40 horas y lo mantuvieron sin dormir dos días; además que lo mandaron a una celda sin energía eléctrica, lo cual no le permite utilizar su aparato para la apnea del sueño; y no le dan las medicinas que requiere, lo cual va en contra de los Derechos Humanos.

El representante de Somos México recordó que hace un año Ernesto Ruffo Appel dio una conferencia de prensa donde explicó que tenía permisos de importación, pero no de transporte, ni comercialización.

“Tú contratas un flete, y el fletero metió cosas que no deberían o cosas que son un delito. Ahí es donde tienen que investigar, al fletero y a la aduana”. — Emilio Álvarez Icaza, representante de Somos México

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¿Qué señaló sobre la investigación por huachicol fiscal?

Álvarez Icaza señaló que tienen que intervenir a aduanas, “ahora resulta que es el de la red del Huachicol”, delito que se convirtió en la fuente de financiamiento de las campañas de Morena y aseguró la importación de combustible solo pudo empezar hasta 2019 después la reforma energética del expresidente Enrique Peña Nieto.

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