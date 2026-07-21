Aranceles de Trump a Canadá encienden alerta para México; Kenneth Smith pide no ceder en negociación del T-MEC

En entrevista para “Así Las Cosas” con Enrique Hernández Alcázar, en ausencia de Carlos Loret de Mola, el exjefe de la negociación técnica del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) Kenneth Smith informó que el 24 de julio Donald Trump va a sustituir los aranceles y se espera su postura en relación con México y Canada lo que es parte de la misma estrategia para generar presión constante e incertidumbre a sus socios comerciales para después sentarse a negociar.

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¿Por qué los aranceles a Canadá representan una señal de alerta para México?

“Hay que recordar que cuando la Suprema Corte le tumba los aranceles globales de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), luego recurre Trump a la sección 122, que le dio la posibilidad de imponer aranceles hasta por 10%, bueno, tenía hasta 15%, pero lo hizo en 10%, por cinco meses. Eso ya se acaba”. — Kenneth Smith, exjefe de negociación técnica del T-MEC

Smith puntualizó que México no debe apresurarse a la negociación, debe buscar una reducción o eliminación de los aranceles existentes, una exclusión de los aranceles futuros y no darle concesiones a Estados Unidos en materia de China, reglas de origen o todo lo que pide hasta que se tengan garantías de que va a respetar el T-MEC “porque si no estamos negociando contra nosotros mismos”.

El exjefe de la negociación técnica del T-MEC dio a conocer que es grave los aranceles que le impuso a Canada porque no va a excluir los productos que cumplan con la regla de origen del T-MEC y afectará a producto importantes para la exportación.

¿Qué impacto podrían tener las nuevas medidas comerciales de Estados Unidos?

Smith señaló que Trump no solo ve los aranceles como una herramienta de negociación sino como un instrumento de política industrial para Estados Unidos la cual no está dando resultados porque se ha presentado una caída en el empleo manufacturero, hay daño en las empresas estadunidenses que importan insumos esenciales para su competitividad en México, Canada y el resto del mundo; lo que busca es dejar un legado donde él se presente como “el rudo” en materia comercial.

“Por un lado tienes al representante comercial de Estados Unidos que señala en un comunicado esta semana que ha habido una mejora sustancial en la relación con México en materia de la resolución de irritantes, en materia de seguridad económica, propiedad intelectual, facilitación aduanera, etcétera, pero por otro lado Trump pegándole a nuestro socio del norte y mandando la señal de que está dispuesto a imponer aranceles, inclusive si le causa daño a mi economía lo cual es una señal también para nuestro país”. — Kenneth Smith, exjefe de negociación técnica del T-MEC

Smith dijo que México ha hecho lo correcto al no confrontar directamente a Donald Trump con represalias porque se ha observado como reaccionó con Canada, la Unión Europea y Colombia; además hay que entender que su administración no está dispuesta a “dar su brazo a torcer”.

Es muy desafortunado que Trump no acepto extender por 16 años más el Tratado, aunque está en vigor, hay tiempo para analizar lo que se necesita negociar para no causarle un daño estructural permanente o afectar las reglas de facilitación comercial para llegar a un acuerdo y ver que sucede con la siguiente administración de Estados Unidos, finalizó el jefe de la negociación técnica del T-MEC.

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