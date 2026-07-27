Examen UNAM: complejo solucionar el problema en menos de dos semanas, señaló Marco Fernández

El trabajo de la Comisión revisora “debe tener consecuencias tanto para la UNAM como para quienes incurrieron en fraude”: México Evalúa. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

La UNAM dio a conocer una nota técnica de la comisión, en la que integra a colegas con buena reputación, “han sido muy críticos de lo que sucede, el rector tal cual señala:

“No podemos permitir que el acceso a la Universidad se vea afectado la UNAM por aquellos aspirantes que pudieron tener algún tipo de ayuda en perjuicio de las y los aspirantes que estudiaron, se prepararon y buscaron en el examen de ingreso esta oportunidad de acceder a nivel superior”. compartió Marco Fernández, coordinador del Programa de anticorrupción y educación de México Evalúa en el espacio de “Así Las Cosas” con Verónica Méndez, en ausencia de Carlos Loret de Mola.

Resaltó que el rector da con esto “libertad para que los miembros de la Comisión citen a funcionarios implicados en el proceso para identificar los orígenes de los fraudes que ocurrieron en la prueba”.

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Y reconoció que “la solución será lo más difícil, el poder distinguir a partir de los resultados entre quieres sí fueron los que estudiaron y aquellos que lo obtuvieron de manera; indebida es la parte más compleja”.

Sin embargo, dijo que no queda claro “si se grabó la sesión de todos los aspirantes o si se puede hacer obtener una muestra”; la segunda dificultad es jurídica, si se determina o sospecha que alguien obtuvo su resultado de manera fraudulente, se abre el camino del amparo y demandas contra la UNAM”

Por lo que reconoció que lo verdaderamente complejo es “cómo solucionar en menos de dos semanas”.

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La UNAM, dijo Marco, “se ha puesto en un dilema” de inicio reconocer lo ocurrido para la no repetición y separar a los estudiantes o reponer el examen de manera presencial.

Señaló que las acciones de quienes hicieron fraude, son el “retrato de la decadencia, se normaliza, la tranza y preocupa un sector porque es muy bueno para criticar al gobierno, pero están dispuestos a ingresar con trampas a la UNAM”.

Finalmente, recomendó que el examen se haga en “ambientes controlados con supervisión de personas, porque el ingenio de la tranza supera en mucho la tecnología” y que el trabajo de la Comisión “debe tener consecuencias tanto para la UNAM como para quienes incurrieron en fraude”.

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