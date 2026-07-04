México vs Inglaterra: Así de duro pega la altura de la CDMX, según una prueba de la BBC

La periodista Sarah Dawkins, de BBC Sport, corrió 4.5 millas (poco más de 7 kilómetros) en la Ciudad de México para sentir en carne propia el efecto de la altitud antes del México vs Inglaterra de este domingo, por los octavos de final del Mundial 2026. Su conclusión fue clara: la altura sí pega, y fuerte.

England World Cup 2026 / Eddie Keogh - The FA Ampliar

¿Qué hizo la periodista de la BBC para probar la altura de la Ciudad de México?

Dawkins no es futbolista profesional, pero sí corredora habitual, así que su prueba no salió de la nada. La idea de BBC Sport era simple: si a alguien acostumbrado a correr le cuesta trabajo respirar a más de 2,240 metros sobre el nivel del mar. ¿Qué le espera a los jugadores de Inglaterra que nunca han pisado esta altitud en un partido oficial?

Periodista comprobó la altura de México Ampliar

El recorrido de 4.5 millas sirvió como termómetro real, no como dato de laboratorio. Y el resultado alimentó justo la pregunta que se hacen en Inglaterra desde que supieron que enfrentarían a México en su casa. ¿Qué tan difícil es correr a esta altitud cuando no estás aclimatado?

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¿Qué dijo Sarah Dawkins tras correr en la altura?

La reportera fue directa sobre lo que sintió: “Fue realmente difícil. Definitivamente noté la diferencia en la altitud”. Nada de tecnicismos ni rodeos: el aire simplemente rinde menos y el cuerpo lo resiente desde los primeros minutos.

¿Por qué le preocupa la altura a Inglaterra antes de enfrentar a México?

Porque no hay atajos. La única forma real de aclimatarse es entrenar al menos dos semanas previas a esa altitud, algo que el cuerpo técnico de Thomas Tuchel no tiene margen de hacer en medio del calendario del Mundial. Según reportó la propia BBC Sport, el plan de Inglaterra es viajar a la Ciudad de México apenas el viernes previo al partido, lo que les deja una sola sesión de entrenamiento para detectar qué futbolistas resienten más el cambio.

Selección Mexicana. (Photo by Ryan Pierse - FIFA/FIFA via Getty Images) / Ryan Pierse - FIFA Ampliar

A eso se suma otro dato que pesa: Inglaterra no juega en la Ciudad de México desde el Mundial de 1986, cuando cayó en cuartos de final ante Argentina. Cuarenta años sin pisar esta cancha a esta altura es mucho tiempo sin referencias recientes.

¿Qué tanto baja el rendimiento físico a esta altura, según los datos?

Los números respaldan lo que sintió Dawkins en su prueba. A la altitud del Estadio Azteca, especialistas calculan una caída de entre 3% y 9% en la distancia total que recorre un jugador no aclimatado durante un partido, y hasta 21% menos en carreras de alta velocidad. Es justo el tipo de esfuerzo explosivo —los sprints, los cambios de ritmo— el que más se apaga cuando el oxígeno escasea.

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Para México, en cambio, jugar arriba de 2,200 metros es el pan de cada día: la mitad de la plantilla milita en la Liga MX y quienes juegan en el extranjero ya están curtidos en estas condiciones. Esa ventaja fisiológica puede pesar tanto como cualquier táctica de Javier Aguirre.

¿Cuándo juegan México e Inglaterra y qué está en juego?

El partido está programado para este domingo en el Estadio Azteca, en la Ciudad de México, por los octavos de final del Mundial 2026. Vale la pena aclarar que hubo reportes contradictorios sobre el horario exacto, pero conviene confirmar que la hora final oficial es a las 18:00.

Lo que sí está claro es lo que se juega cada equipo. México llega invicto en el torneo y sin recibir gol como local en el Azteca en la historia del Mundial. Mientras que Inglaterra apenas sobrevivió su cruce anterior ante República Democrática del Congo gracias a un doblete de Harry Kane. El ganador avanza a cuartos de final, donde espera un rival que saldrá del cruce entre Brasil y Noruega.