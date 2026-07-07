¿Por qué se dice que México buscaría ser anfitrión en 2038 del torneo de la Copa del Mundo?

Después de convertirse en el primer país en albergar tres Copas del Mundo, el nombre de Mundial 2038 México vuelve a cobrar fuerza entre los aficionados al futbol. Aunque el Mundial 2026 aún no termina, ya comenzó a surgir la posibilidad de que nuestro país vuelva a ser anfitrión de la máxima competencia de la FIFA en el futuro.

¿Por qué México podría organizar el Mundial 2038?

La conversación surgió luego de que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, reconociera el papel histórico que tendrá México al convertirse en el primer país en recibir tres ediciones de la Copa del Mundo: 1970, 1986 y 2026.

De acuerdo con diversos análisis, esta experiencia podría colocar a México como un candidato sólido para volver a organizar el torneo en 2038, especialmente si decide presentar una candidatura cuando la FIFA abra el proceso de selección. Además del legado futbolístico, el país cuenta con estadios mundialistas, infraestructura turística, conectividad aérea y una amplia experiencia en la organización de eventos masivos, factores que suelen ser considerados por la FIFA al elegir una sede.

No obstante, hasta el momento México no ha presentado una candidatura oficial ni existe un proceso abierto para definir la sede del Mundial 2038.

¿Qué tendría que pasar para que México vuelva a ser sede?

Para que el Mundial 2038 llegue nuevamente al país, primero la FIFA deberá abrir oficialmente el periodo de postulaciones, un proceso que normalmente ocurre varios años antes del torneo. En ese momento, los países interesados presentan un proyecto que incluye aspectos como infraestructura deportiva, movilidad, seguridad, capacidad hotelera, sostenibilidad y logística para recibir a millones de visitantes.

Posteriormente, la FIFA analiza cada propuesta antes de elegir al anfitrión mediante una votación.

Gracias a la experiencia adquirida en 2026 y a la modernización de diversos inmuebles deportivos, México podría partir con una ventaja importante si decide competir por la organización del torneo.

¿Cuántas veces ha sido sede México de un Mundial?

Hasta ahora, México es el único país que ha organizado tres Copas del Mundo masculinas de la FIFA.

La primera fue en 1970, cuando el país recibió a grandes figuras como Pelé y fue escenario de una de las finales más recordadas en la historia del futbol.

La segunda llegó en 1986, luego de que Colombia renunciara a la organización del torneo, convirtiendo nuevamente al entonces Estadio Azteca en protagonista del campeonato.

Finalmente, en 2026, México comparte la sede con Estados Unidos y Canadá, haciendo historia al convertirse en la primera nación en albergar tres Mundiales.

Por ahora, la posibilidad de recibir el Mundial 2038 sigue siendo una expectativa más que una realidad. Sin embargo, el prestigio internacional del país, la experiencia organizativa y la pasión de la afición mexicana mantienen abierta la conversación sobre un posible regreso de la Copa del Mundo dentro de poco más de una década.