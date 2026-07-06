Reportan saldo blanco en CDMX tras eliminación de México del Mundial; Paseo de la Reforma se queda vacía
Tras la derrota de la Selección Mexicana en octavos de final de la Copa del Mundo la Secretaría de Seguridad Ciudadana reportó saldo blanco.
Tristeza y calma en las calles de la capital tras el fin del sueño mundialista.
Al término del partido de octavos de final entre México e Inglaterra, la Secretaria de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) reportó saldo blanco en los operativos de vigilancia implementados en toda la Ciudad de México, confirmando que la jornada concluyó sin incidentes graves.
La derrota de la Selección Mexicana en el Estadio Ciudad de México caló hondo en el ánimo de la afición.
A diferencia de los festejos previos del torneo, la emblemática avenida Paseo de la Reforma quedó completamente vacía al terminar el encuentro, cancelando cualquier posibilidad de reunión masiva en las inmediaciones del Ángel de la Independencia.
Aficionados buscan refugio en el sector restaurantero
El ambiente de fiesta en la vía pública desapareció rápido con la eliminación del Tri. Al avanzar la noche, la afluencia de los capitalinos se concentró únicamente en los interiores de bares y restaurantes de zonas como el Centro Histórico, la colonia Juárez, Roma y Polanco, donde los comensales se quedaron a digerir el resultado del partido.
Vigilancia en los puntos clave de la capital
Los elementos de la Policía mantuvieron sus recorridos en las salidas del transporte público y los alrededores del Estadio Ciudad de México para garantizar que las personas regresaran a sus hogares de manera segura y ordenada.
Al no haber aglomeraciones en las calles, el tráfico vehicular fluyó de forma regular, solo en las inmediaciones del Estadio se registró carga vehicular en ambos sentidos.
Con este balance final, la secretaria de seguridad ciudadana cerró la jornada en completa calma en toda la capital del país.