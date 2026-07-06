Con el Mundial 2026, México tiene hoy una renovada imagen ante el planeta: Gabriela Cuevas

Cómo lo gramos sacar la fiesta del Mundial de los estadios a la gente, esa fue la meta, antes de saber de los precios, se pensó en llevar el mundial a las calles y la gente se adueñó de las calles al grado que las tres ciudades sede tuvieron que ampliar la oferta ; ese es un triunfo del pueblo de México; hoy esas imágenes del México que vive y disfruta las calles le dieron la vuelta al mundo y contrastan con las dudas que se tenían hace más de un mes “hoy México tiene esa renovada imagen, renovada potencia en el mundo” , afirmó la coordinadora de los trabajos del Gobierno Federal para el Mundial 2026, Gabriela Cuevas en entrevista para “Así Las Cosas” con Gabriela Warkentin.

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Sobre audiencias dijo “ha sido el partido más visto del mundo con 60 millones de espectadores”, con la coordinación y voluntad política con un muy exitoso Plan Kukulcán “aunque lamentablemente con cuatro muertes como se ha documentado en el Ángel de la Independencia”, pero en general con jornadas muy seguras en todo el país, durante 13 partidos con la recepción de 16 selecciones que implican un gran trabajo.

“Me quedo en lo personal muy agradecida por que son miles y miles de personas atrás de este Mundial”, en el que reconoció además de las ciudades sede a los municipios implicados.

#AlAire @GabyCuevas, coordinadora de los Trabajos del Gobierno Federal para el Mundial 2026 con @warkentin



⚽️¿Cuál es el balance mundialista?



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Derrama económica y turismo impulsados por el Mundial 2026

Los Fan Fest, conciertos transmisiones públicas continuarán, incluso en términos económicos, dijo “se estima que, al día de hoy, en las tres ciudades sede hubo una derrama económica superior a los 50 mil millones de pesos” sin partidas presupuestales específicas, por lo que dijo “es una buena noticia”.

La ocupación hotelera fue muy buena pues incluso en Cancún en donde sin ser ciudad sede, dijo, llegó al 95% en este mes. El pueblo de México cierra bien y demuestra su calidez al mundo entero”.

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