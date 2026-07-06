Tarjeta roja para la afición: así perdieron el control fanáticos mexicanos tras la derrota de México contra Inglaterra | VIDEO

La derrota de México por 3-2 ante Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026 no solo significó el adiós del Tricolor. En las horas posteriores al partido comenzaron a viralizarse varios videos en redes sociales que muestran cómo algunos aficionados reaccionaron con enojo, frustración e incluso violencia tras el silbatazo final.

Las grabaciones, compartidas por distintas cuentas en X, acumulan millones de reproducciones y han abierto un debate sobre los límites de la pasión por el futbol y el comportamiento de algunos seguidores cuando su equipo pierde.

Cada video es mejor que el anterior. pic.twitter.com/a37pX9sewV — Alejandro (@diegoalejocm) July 6, 2026

Un hombre rompe la pantalla de su casa tras la eliminación de México

Uno de los videos más comentados muestra a un aficionado que pierde completamente el control al terminar el partido. En la grabación se observa cómo, visiblemente molesto por la derrota de México, golpea y rompe la pantalla del televisor de su casa.

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Mientras destroza el aparato, familiares intentan sujetarlo y calmarlo para evitar que continúe causando daños. Sin embargo, el hombre continúa gritando y descargando su frustración frente a las personas que se encontraban con él.

Las imágenes rápidamente se volvieron virales y generaron miles de comentarios, muchos de ellos criticando la reacción y señalando que ningún resultado deportivo justifica una respuesta de ese tipo.

🇲🇽2️⃣⚽️3️⃣🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 | MUNDIAL 2026: Un hincha mexicano reacciona de manera emotiva y hasta las lágrimas luego de que su selección pierda contra Inglaterra y sean eliminados de la Copa del Mundo. pic.twitter.com/cp1Tmo0zcG — Alerta News 24 (@AlertaNews24) July 6, 2026

Otro aficionado hace berrinche y colapsa mientras sus amigos lo graban

Un segundo video también llamó la atención de los usuarios de redes sociales. En él aparece un hombre que, tras confirmarse la eliminación de la Selección Mexicana, comienza a gritar desesperadamente, se tira al piso y hace un berrinche mientras expresa su inconformidad por la derrota.

Durante toda la escena, las personas que lo acompañan no intervienen para detenerlo; por el contrario, varios sacan sus teléfonos celulares para grabar el momento entre risas y sorpresa. El clip se convirtió rápidamente en uno de los más compartidos tras el encuentro.

#TERRIBLE. "De aquí te vas muerto". Aficionados mexicanos amenazaron de forma brutal a los hinchas ingleses en gradas del Estadio Azteca. Los agresores advirtieron con decapitar a los seguidores visitantes al finalizar el partido, generando un ambiente de terror sin precedentes. pic.twitter.com/OFtXmrbpAA — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) July 6, 2026

Aficionados mexicanos lanzan amenazas a seguidores ingleses dentro del estadio

Otro de los videos que circulan en redes fue captado en las tribunas del Estadio Ciudad de México, donde un grupo de aficionados mexicanos dirige insultos, señas obscenas y aparentes amenazas hacia seguidores ingleses que celebraban el pase de su selección a los cuartos de final.

En las imágenes se observa a los aficionados ingleses festejando la victoria mientras algunos seguidores mexicanos responden con gestos agresivos desde otro sector de las gradas. El video no muestra que la situación escale a una agresión física, pero sí evidencia momentos de alta tensión entre ambas aficiones.

Los tres videos se han convertido en algunos de los contenidos más vistos tras la eliminación del Tricolor y han provocado un intenso debate en redes sociales. Mientras miles de usuarios condenaron las reacciones violentas, otros recordaron que se trata de casos aislados que no representan el comportamiento de la mayoría de la afición mexicana, que vivió la derrota con tristeza, pero de manera pacífica.