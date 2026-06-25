Pato Merlín: ¿Quién fue el mago que le dió el nombre al animalito que conquistó el Mundial 2026?

Si durante el Mundial 2026 has visto hablar del Pato Merlín, seguramente te preguntaste de dónde salió su nombre. Aunque el simpático pato se convirtió en una de las mascotas virales entre los aficionados mexicanos, su nombre hace referencia a uno de los personajes más famosos de la literatura: Merlín, el legendario mago relacionado con el rey Arturo y el reino de Camelot.

El furor por el Pato Merlín ha despertado la curiosidad de miles de personas, quienes ahora buscan conocer la historia del personaje que inspiró su nombre.

¿Quién fue Merlín, el personaje que inspiró el nombre del famoso pato?

Aunque la mayoría lo conoce como el poderoso hechicero que ayudó al rey Arturo, algunos historiadores creen que Merlín pudo estar inspirado en Myrddin Wyllt, un poeta y bardo galés que habría vivido durante el siglo VI. De acuerdo con los relatos medievales, Myrddin perdió la razón después de presenciar una sangrienta batalla y decidió refugiarse en los bosques.

Con el tiempo comenzó a ser reconocido por sus supuestas profecías, hasta que su historia evolucionó y dio origen al mago más famoso de la cultura occidental.

Fue siglos después cuando el escritor Geoffrey de Monmouth reunió distintas leyendas para crear al Merlín que hoy conocemos: un sabio consejero con poderes mágicos que guía al rey Arturo en la construcción del mítico reino de Camelot.

¿Por qué el pato se llama Merlín? La historia detrás de su nombre

A diferencia de lo que muchos imaginan, el nombre de Merlín no fue elegido únicamente por el famoso mago de las leyendas artúricas. De acuerdo con la historia compartida por su dueña, Karla Ivette Gómez, el pato llegó a la familia en marzo de 2024, poco después de que Cristian, su hijo de 14 años, perdiera a su anterior mascota, una pata llamada Waffle.

La muerte del animal afectó profundamente al adolescente, quien atravesaba un duelo muy complicado. Fue entonces cuando una clienta del negocio familiar llegó con un pequeño pato entre las manos y decidió regalárselo. Para Cristian, aquel encuentro representó un cambio inesperado en su vida, pues asegura que Merlín lo ayudó a superar la tristeza y recuperar el ánimo.

Con el paso del tiempo, Merlín comenzó a acompañar a la familia mientras trabajaba vendiendo aguas y refrescos en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Cristian incluso le enseñó a caminar junto a él, jugar futbol y convivir con la gente. Su fama explotó durante la inauguración del Mundial 2026, cuando fue captado recorriendo las calles con una playera de la Selección Mexicana, convirtiéndose en uno de los personajes más queridos del torneo e incluso en embajador del Mundial por parte de la FIFA.