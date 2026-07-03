¿Por qué le dicen ‘Don Memo’ a Memo Ochoa? El meme ha llegado hasta la Selección Mexicana y sus jugadores

La Selección Mexicana ha sido una sensación en el Mundial 2026. Sus jugadores son la representación de una nación que comienza a llenarse de fe y esperanza por el torneo de la Copa del Mundo. Tanto así que el cariño del pueblo mexicano se caracteriza por su humor un tanto sarcástico, por lo que un creador de contenido comenzó a hacer videos de Memo Cohoa con Gilberto Mora, haciendo mofas y divertidas escenas de lo que pasa supuestamente dentro de la concentración de la Selección Mexicana, así que te dejamos todo sobre estos divertidos contenidos que han llegado hasta sus jugadores.

¿Por qué le dicen ‘Don Memo’ a Memo Ochoa?

La afición mexicana no desperdicia ninguna oportunidad para sacarle una risa a quien sea. En este caso, el creador de contenido Juan Niebla (@fogson en Instagram) ha subido una serie de videos simulando la vida que llevan los jugadores dentro del CAR, lugar donde se concentra la Selección Mexicana para sus entrenamientos del Mundial 2026.

En ellos, se burla de manera divertida del jugador más grande, el portero Memo Ochoa y el jugador más joven, Gilberto Mora. En esos videos, el falso Gil Mora es cuidado por ‘Don Memo’, y viven una serie de aventuras divertidas junto con otras actuaciones especiales como el de’La Hormiga’ o Alexis Vega.

¿Qué han dicho los jugadores de esta burla a ‘Don Memo’ y Gil Mora?

Los jugadores lo han tomado con gracia, aunque muchas veces esto no se toma de la mejor manera, esta Selección Mexicana ha sido bastante diferente a lo que era antes. El ambiente, los jugadores y el cuerpo técnico han sabido llevarlo a un nivel de familia, una amistad que comienza a hacerse notorio por la comunicación que tienen todos.

Por ello, hasta el legendario portero Guillermo Ochoa o mejor conocido como ‘Don Memo’ ha compartido en sus stories de la misma red social antes mencionada, un video donde está Gil Mora ya en su habitación con una leyenda que se lee: “Ya puse a dormir a mi niño, Buenas Noches”

Todo esto hace que la Selección Mexicana sea más cercana a sus aficionadas y aficionados para llevarlos a un nivel de confianza que nunca que había visto.

Mx - Guillermo Ochoa hace mofa de su propio meme de 'Don Memo' Ampliar

¿Cuándo es el siguiente partido de México vs. Inglaterra?

Como mencionamos anteriormente, la Selección Mexicana ha llevado a otro nivel este Mundial 2026 pues la energía, la alegría y al comunidad se sienten diferentes este año. Y claro, es más que obvio pues el torneo futbolístico se juega en casa y eso anima aún más a la afición que cada año sigue a la Selección.

Es por eso que el próximo 5 de julio de 2026, México se enfrentará a Inglaterra en los 8vos de final, un pase que no se había vivido desde hace 40 años y que hace ilusión a todo un pueblo que tiene todo un contexto político, social y económico bastante complejo, haya una alegría que a pesar de ser momentánea, pueda unir hasta las clases sociales solo por el simple hecho de reconocerse mexicanos.

Así que no te pierdas todos los partidos del Mundial 2026 a través de W Deportes en la frecuencia de radio 730AM para no pasar desapercibido ningún juego.