Poncho Herrera sorprende con su nueva película sobre El Chapo: ¿Ya está disponible en Netflix?

Poncho Herrera vuelve a ser tema de conversación gracias a “La Captura”, la nueva película inspirada en uno de los episodios más mediáticos de la historia reciente de México: La recaptura de Joaquín “El Chapo” Guzmán. La producción ha despertado el interés del público no solo por abordar un hecho que marcó al país, sino porque el exintegrante de RBD encabeza el reparto con uno de los papeles más desafiantes de su carrera.

Así que si te preguntas dónde verla y de qué trata, aquí te contamos todos los detalles.

¿De qué trata ‘La Captura’, película de Netflix protagonizada por Poncho Herrera?

‘La Captura’ es una película inspirada en los acontecimientos que rodearon la segunda captura de Joaquín “El Chapo” Guzmán, uno de los narcotraficantes más conocidos del mundo. Sin embargo, la cinta no busca ser una biografía del líder del Cártel de Sinaloa, sino mostrar la complejidad de la operación desde la perspectiva de quienes participaron en ella.

La historia sigue a un grupo de agentes mexicanos que enfrentan una misión de alto riesgo mientras lidian con la presión política, la violencia del crimen organizado y los dilemas personales que surgen durante el operativo.

En esta producción, Poncho Herrera interpreta a uno de los personajes principales y comparte créditos con un elenco integrado por reconocidos actores mexicanos. El filme apuesta por un enfoque de suspenso y acción, alejándose de la glorificación del narcotráfico para centrarse en el trabajo de inteligencia y las decisiones que marcaron uno de los operativos más importantes de la década.

Mx - Poncho Herrera en Netflix con la nueva película 'La Captura' Ampliar

¿Dónde ver la película?

‘La Captura’ forma parte del catálogo de Netflix, por lo que está disponible exclusivamente para los suscriptores de la plataforma. La cinta tuvo su estreno mundial en julio de 2026 y rápidamente comenzó a colocarse entre los contenidos más vistos del servicio de streaming en varios países, impulsada por el interés que genera la historia y la participación de Poncho Herrera como protagonista.

Para verla solo es necesario contar con una suscripción activa a Netflix y buscar el título directamente dentro del catálogo de la plataforma.

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¿Qué dice la crítica del cine al respecto de esta cinta?

Desde su estreno, ‘La Captura’ ha recibido comentarios positivos por el trabajo actoral de Poncho Herrera, quien ha sido señalado como uno de los puntos más sólidos de la producción gracias a una interpretación más contenida y alejada de los papeles por los que se hizo famoso en televisión.

La crítica también ha destacado que la película mantiene un ritmo constante y evita romantizar la figura de “El Chapo”, apostando por una narrativa enfocada en el operativo y en las personas involucradas en él.

Aunque algunos especialistas consideran que la historia toma ciertas licencias dramáticas para reforzar el suspenso, coinciden en que se trata de una producción que ofrece una mirada distinta a uno de los episodios más conocidos de la historia reciente de México y consolida a Poncho Herrera como uno de los actores mexicanos con mayor presencia en producciones internacionales.