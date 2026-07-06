México, una Selección de la que sí debemos estar orgullosos: Francisco Javier González

“Al final del primer tiempo, la Selección Mexicana verdaderamente acorraló a Inglaterra”, por ello es una selección que sí debemos celebrar, afirmó el periodista Francisco Javier González.

Ayer vi una selección de la que sí tenemos que estar orgullosos , porque se enfrentó en algunos momentos de igual a igual a una potencia mundial, no hay derrota que se deba festejar, pero si hay equipos que se deben celebrar, lo que se logró con este equipo en el que nadie creía, llegó al momento importante de la mejor manera posible, Aguirre lo hizo. Inglaterra fue veloz y fuerte cuanto tuvo que serlo, cuando tuvo que concretar concretó porque sabe hacerlo”, compartió el periodista y especialista deportivo, Francisco Javier González.

⚽️No hay derrota que se deba festejar, pero sí equipos que se deben celebrar



37 centros al área y 6 fueron efectivos#AlAire @FJG_TD, comentarista deportivo en #AsíLasCosasW con @warkentin pic.twitter.com/qoaS70vWJ0 — Así Las Cosas (@asilascosasw) July 6, 2026

Selección Mexicana compitió de igual a igual ante Inglaterra

En el espacio de “Así Las Cosas” con Gabriela Warkentin, detalló los números de la Selección Mexicana: “los centros de México fueron 37 y efectivos fueron 6, es decir el 16% en la parte futbolística, se levantó de la lona después del 2 a 0 con un estadio que se enfrió”; pero al final del primer tiempo, “fue el momento en que verdaderamente acorraló a la Selección de Inglaterra”.

“Lo demostrado hace que nos felicitemos todos, al cuerpo técnico, al equipo a toda la infraestructura, al estadio, y a nosotros como afición, todos los equipos incluyendo los ingleses se fueron sorprendidos de lo que México fue capaz de hacer”.

“El futbol no hay que entenderlo, hay que sentirlo y este equipo nos hizo sentir el futbol, un equipo convencido de lo que hacía y que tenía que seguir luchando siempre hasta el último instante”.

⚽️Así se vivió el ambiente en el #FanFest en el partido de México frente a Inglaterra#AlAire @chiojardinezh #ReporterosW pic.twitter.com/duSvxyL5Mu — Así Las Cosas (@asilascosasw) July 6, 2026

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Actuación en la Copa del Mundo deja una base para el futuro

El periodista reconoció los enfrentamientos ante Corea, Ecuador y Alemania, superiores incluso “en costos de mercado”. “México estuvo a prueba y nos hizo sentir el futbol, el pesimismo nos acompaña como detractor, pero al final hay que soltar lo anterior y juzgar a este equipo por lo que hizo en esta Copa del Mundo, perdimos, pero no fue como siempre, México jugó cinco partidos, pero la verdad es que lo hizo muy, muy bien y creo que es una semilla que se deja sembrada para cuidarla tenemos capacidades para estar orgullosos de la Selección”, afirmó.

Ahora la estafeta y la generación prometedora pasan a manos de Rafael Márquez, “hay una muy buena base para seguirle, hicieron muchas cosas muy bien”, concluyó.

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