Emma Roberts se casa con Cody John en una boda vintage rodeada de su familia y amigos

Una celebración íntima y con aire clásico

Después de varios años de relación, Emma Roberts y Cody John finalmente llegaron al altar en una boda que reflejó la personalidad de ambos: elegante, relajada y lejos del espectáculo de Hollywood. La ceremonia tuvo lugar durante el fin de semana en una exclusiva propiedad de Connecticut, donde los invitados disfrutaron de un ambiente campestre decorado con flores silvestres, detalles en tonos crema y una estética inspirada en las bodas de mediados del siglo pasado.

Lejos de buscar una celebración ostentosa, la pareja optó por una reunión íntima en la que el protagonismo estuvo en los momentos compartidos con sus seres queridos. Las imágenes difundidas posteriormente mostraron un escenario natural, mesas decoradas con velas y una atmósfera romántica que reforzó el estilo vintage elegido para el enlace.

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El vestido que conquistó a los invitados

Uno de los elementos que más llamó la atención fue el vestido de novia de Emma Roberts. La actriz eligió un diseño de inspiración clásica, confeccionado con encaje y líneas sencillas, acompañado por un velo tradicional que complementó la estética de toda la ceremonia.

Su elección confirmó una tendencia que cada vez gana más fuerza entre las celebridades: regresar a diseños atemporales en lugar de propuestas extravagantes. El maquillaje natural y un peinado suave terminaron de completar un look que destacó por su elegancia discreta.

Emma Roberts. (Photo by Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic) / Axelle/Bauer-Griffin Ampliar

Julia Roberts acompañó a su sobrina

Entre los invitados destacó la presencia de Julia Roberts, tía de la novia, quien asistió para acompañar a Emma en uno de los momentos más importantes de su vida. La actriz fue captada conviviendo con familiares y amigos en una celebración que se mantuvo alejada de los reflectores durante gran parte del fin de semana.

La reunión también contó con un reducido grupo de invitados cercanos a la pareja, reforzando la intención de convertir el enlace en una experiencia privada y familiar, más que en un gran evento mediático.

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Un romance que llegó al altar

Emma Roberts y Cody John comenzaron su relación hace varios años y, desde entonces, mantuvieron un perfil discreto. Aunque compartieron algunos momentos juntos en redes sociales y eventos públicos, siempre procuraron mantener su vida sentimental lejos de la atención constante de los medios.

Emma Roberts y Cody John. (Photo by Lexie Moreland/WWD via Getty Images) / Lexie Moreland Ampliar

Precisamente esa reserva se reflejó en la organización de la boda. En lugar de convertir el enlace en un acontecimiento masivo, ambos prefirieron una ceremonia donde la prioridad fuera disfrutar del momento con las personas más importantes de su entorno.

Con esta celebración, Emma Roberts inicia una nueva etapa personal mientras continúa desarrollando su carrera como actriz y productora. Su boda se suma a la lista de enlaces de celebridades que este año han apostado por ceremonias pequeñas, escenarios naturales y un estilo vintage que privilegia la elegancia clásica sobre el lujo excesivo.