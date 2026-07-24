Del museo al teatro: los mejores planes para este fin de semana en la CDMX

Mx - Ciudad de México. / John Coletti

Un recorrido por el arte popular mexicano

Si buscas un plan tranquilo para recorrer con calma, la exposición “Esencia del Arte Popular Mexicano” es una oportunidad para conocer la riqueza artesanal del país a través de piezas elaboradas por maestros artesanos de distintas regiones.

La muestra reúne textiles, cerámica, madera, barro y otras expresiones que reflejan la identidad cultural mexicana, convirtiéndose en una parada ideal tanto para turistas como para habitantes de la ciudad.

Costo: Entrada general $60; menores de 18 años, estudiantes, docentes con credencial, adultos mayores, personas con discapacidad y artesanos entran gratis. Los domingos el acceso es libre.

Lugar: Museo de Arte Popular (MAP).

Ubicación: Revillagigedo 11, Colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

Fecha y horario: De martes a domingo, de 10:00 a 18:00 horas.

Mx - Esencia del Arte Popular Mexicano. (Photo by Jose Luis Torales/NurPhoto via Getty Images) / NurPhoto Ampliar

El sabor de la tradición en Xochimilco

Los antojos también tienen espacio este fin de semana con la Feria del Dulce Cristalizado, una de las celebraciones gastronómicas más tradicionales de Santa Cruz Acalpixca.

Frutas, verduras y semillas transformadas mediante técnicas artesanales se convierten en auténticas piezas de confitería. Además de degustar los tradicionales camotes, higos, chilacayotes y calabazas cristalizadas, los asistentes encontrarán comida típica, música y actividades familiares.

Costo: Entrada gratuita.

Lugar: Plaza Cívica de Santa Cruz Acalpixca.

Ubicación: Santa Cruz Acalpixca, alcaldía Xochimilco.

Fecha y horario: Del 24 de julio al 26 de julio, de 10:00 a 20:00 horas.

Mx - Feria del Dulce Cristalizado. Ampliar

La danza que representa a México

Para quienes prefieren una noche cultural, el Ballet Folklórico de México de Amalia Hernández regresa con uno de los espectáculos más emblemáticos del país.

El programa reúne danzas tradicionales de distintas regiones mexicanas con música en vivo, vestuarios coloridos y una producción que ha conquistado escenarios internacionales durante décadas.

Costo: Desde aproximadamente $350 pesos, según la zona elegida.

Lugar: Palacio de Bellas Artes.

Ubicación: Avenida Juárez s/n, Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

Fecha y horario: Domingo 26 de julio, 18:00 horas.

Mx - Ballet Folklórico de México de Amalia Hernández. (Photo by APHOTOGRAFIA/Getty Images) / APHOTOGRAFIA Ampliar

Una experiencia teatral fuera de lo convencional

Si buscas una propuesta diferente, “Réquiem”, dirigida por Singer, apuesta por una narrativa intensa y una puesta en escena que invita a reflexionar sobre la memoria, la pérdida y la condición humana.

La obra destaca por su lenguaje visual y el trabajo actoral, convirtiéndose en una alternativa para quienes disfrutan del teatro contemporáneo.

Costo: Desde $350 pesos.

Lugar: Foro Shakespeare.

Ubicación: Calle Zamora 7, Colonia Condesa, Cuauhtémoc, CDMX

Fecha y horario: Funciones durante el fin de semana; Viernes 19:30 h y 21:00 horas, sábados 18:00 y 19:30 horas, y domingos 17:00 y 19:00 horas

Mx - Réquiem. / IVAN MANJARREZ Ampliar

Los dinosaurios vuelven a Chapultepec

Los fanáticos de Jurassic Park tienen una cita en el Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental, donde se realiza una jornada especial inspirada en la famosa saga cinematográfica.

La experiencia incluye actividades temáticas, proyecciones, talleres y dinámicas para niñas, niños y adultos, aprovechando el entorno del museo para acercar al público al mundo de los dinosaurios.

Costo: Actividades gratuitas con el boleto de acceso al museo. Entrada al museo: $38; estudiantes, maestros y adultos mayores con descuento.

Lugar: Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental.

Ubicación: Av. de los Compositores, Segunda Sección del Bosque de Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo.

Fecha y horario: Sábado 25 de julio, de 14:00 a 17:00 horas.

Mx - Los dinosaurios vuelven a Chapultepec. / Carol Yepes Ampliar

La Ciudad de México vuelve a demostrar que siempre hay algo nuevo por descubrir. Ya sea disfrutando de una exposición, probando sabores tradicionales, asistiendo a un espectáculo de talla internacional, viviendo una obra de teatro o conviviendo con dinosaurios, este fin de semana ofrece opciones para todos los intereses sin necesidad de salir de la capital.