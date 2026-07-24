¿Por qué las películas duran cada vez más? El fenómeno que divide a cineastas y espectadores

Mx - Las películas cada vez son más largas. / PS Photography

Una nueva regla en la cartelera

Ir al cine ya no implica reservar un par de horas. Cada vez es más común que los grandes estrenos superen los 150 o incluso los 180 minutos de duración, una tendencia que ha despertado tanto entusiasmo entre algunos cinéfilos como cansancio en buena parte del público.

El debate volvió a tomar fuerza después de que Clare Binns, una de las exhibidoras de cine más reconocidas del Reino Unido, pidiera públicamente a los directores hacer películas más cortas. Su argumento fue sencillo: una cinta más larga significa menos funciones por día, menos ingresos para las salas y una experiencia menos accesible para muchos espectadores.

Sin embargo, la respuesta no es tan simple. Detrás de estas producciones de larga duración existe una transformación profunda en la forma de producir, distribuir y consumir cine.

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La competencia con el streaming cambió las reglas

Especialistas en comunicación audiovisual explican que la industria cinematográfica atraviesa un escenario muy distinto al de hace algunas décadas. Hoy el cine compite directamente con plataformas de streaming, redes sociales y una enorme cantidad de contenido disponible al instante.

Ante esa competencia, los grandes estudios han optado por convertir sus estrenos en auténticos eventos. Películas más largas, con múltiples historias, grandes efectos especiales y un despliegue visual que haga sentir al espectador que el boleto realmente vale la pena.

La estrategia recuerda a lo ocurrido en la década de 1950, cuando Hollywood respondió al auge de la televisión apostando por superproducciones épicas que ofrecían una experiencia imposible de replicar en casa. Hoy, el enemigo ya no es el televisor, sino el catálogo infinito del streaming.

Mx - Sala de cine. / Klaus Vedfelt Ampliar

Historias más ambiciosas… o menos editadas

Otro factor está relacionado con la libertad creativa. Directores como Christopher Nolan, Martin Scorsese o Denis Villeneuve han defendido proyectos que requieren más tiempo para desarrollar personajes, conflictos y universos complejos.

Sin embargo, no todos están convencidos de que cada minuto esté justificado. Diversos críticos sostienen que muchas producciones actuales podrían reducir considerablemente su duración sin afectar la historia, algo que en décadas anteriores resolvía el proceso de edición con mayor rigor.

La sensación de que “todo dura demasiado” también ha sido alimentada por la influencia de las series, cuyo éxito acostumbró al público a narrativas extensas y múltiples subtramas. Esa estructura ha comenzado a trasladarse al cine.

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El reto de mantener la atención

Paradójicamente, esta tendencia ocurre en una época marcada por contenidos cada vez más breves. Videos de segundos en TikTok, reels de Instagram o publicaciones rápidas han modificado los hábitos de atención de millones de personas.

Investigadores de la Universidad de Murcia consideran que esta saturación de estímulos ha obligado al cine a diferenciarse ofreciendo experiencias más inmersivas, mientras que las plataformas suelen favorecer narrativas fragmentadas y adaptadas al consumo desde casa.

Incluso actores como Matt Damon han señalado que algunas películas para streaming repiten información en los diálogos porque asumen que parte del público estará viendo la cinta mientras consulta el celular, una práctica que cambia la manera de escribir los guiones.

Mx - Sala de cine. / James Brittain Ampliar

¿El futuro será más corto?

Aunque las películas de tres horas parecen haber llegado para quedarse, el debate continúa abierto. Para algunos espectadores representan una experiencia cinematográfica más completa; para otros, son un exceso que pone a prueba la paciencia y dificulta encontrar tiempo para asistir al cine.

Lo cierto es que la duración de una película ya no depende únicamente de la historia que quiere contar. También refleja la batalla constante entre las salas de cine, el streaming y una audiencia cuyos hábitos de consumo cambian más rápido que nunca.