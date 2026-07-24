Harry Potter regresa a los cines en México: Lista de lugares confirmados para volver a ver “La piedra filosofal”

Los fanáticos del mundo mágico tienen una razón para celebrar. Y es que Harry Potter volverá al cine y es una realidad en México gracias al reestreno de “Harry Potter y la piedra filosofal", la película que dio inicio a una de las sagas más exitosas de la historia. La cinta regresará a la pantalla grande por tiempo limitado, permitiendo que nuevas generaciones la disfruten por primera vez en salas o que los seguidores de siempre revivan la experiencia donde comenzó la magia.

Si estás pensando en verla, aquí te contamos qué cines ya confirmaron funciones, cuándo estará disponible y por qué la película vuelve a proyectarse en la pantalla grande.

¿Cuáles son las listas de cines confirmados para ver “Harry Potter y la piedra filosofal”?

Hasta el momento, las principales cadenas de exhibición en México ya comenzaron a anunciar funciones para el regreso de la película. Los complejos donde podrá verse Harry Potter en el cine son:

Cinépolis

Cinemex

Además, algunos complejos independientes y salas de la Cineteca Nacional podrían anunciar funciones especiales en los próximos días, por lo que se recomienda revisar la cartelera oficial de cada recinto. La disponibilidad dependerá de cada ciudad y complejo, por lo que las cadenas invitan a consultar su sitio web o aplicación para confirmar horarios y adquirir boletos con anticipación.

Mx - Harry Potter en el cine Ampliar

¿Cuándo se proyectará?

De acuerdo con la información confirmada por Cinépolis, “Harry Potter y la piedra filosofal” regresará a las salas del 27 de agosto al 2 de septiembre de 2026. La preventa de boletos comenzará el 31 de julio y estará disponible a través de la App Cinépolis GO y del sitio oficial de Cinépolis.

Las funciones estarán disponibles únicamente durante ese periodo, por lo que los seguidores de la saga podrán asegurar sus lugares desde la preventa. Debido a la expectativa que ha generado el regreso de la primera película de Harry Potter a la pantalla grande, se recomienda adquirir los boletos con anticipación.

Este reestreno forma parte de una serie de funciones especiales que buscan llevar nuevamente a la pantalla grande películas que marcaron a toda una generación.

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¿Por qué se podrá ver en cines?

El regreso de Harry Potter en el cine responde a las celebraciones que distintas distribuidoras y cadenas de exhibición han realizado en torno a una de las franquicias más exitosas del cine.

Estrenada originalmente en 2001, “Harry Potter y la piedra filosofal" presentó al mundo a Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint en los papeles de Harry, Hermione y Ron, iniciando una historia que dio origen a ocho películas y se convirtió en un fenómeno cultural a nivel mundial.

Con este reestreno, los seguidores podrán volver a disfrutar de escenas icónicas como la llegada de Harry a Hogwarts, la ceremonia del Sombrero Seleccionador y el primer encuentro con personajes como Hagrid, Dumbledore y Severus Snape, ahora en la pantalla grande y con la experiencia del cine.

Aunque la película ha estado disponible durante años en plataformas de streaming, para muchos fans verla nuevamente en una sala representa una oportunidad para revivir la magia tal como ocurrió hace más de dos décadas, cuando comenzó una de las sagas más queridas del cine.