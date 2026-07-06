FIFA rechaza apelación de Bélgica y Balogun queda habilitado para enfrentar a Estados Unidos

La sede de la FIFA se encuentra en Zúrich, Suiza. / Anadolu

La Comisión de Apelación de la FIFA rechazó la solicitud presentada por la Real Federación Belga de Futbol para revertir la habilitación del delantero estadounidense, Folarin Balogun, quien quedó disponible para disputar el partido de octavos de final entre Estados Unidos y Bélgica en la Copa del Mundo 2026. La resolución se dio a conocer horas antes del compromiso programado en Seattle.

La apelación fue declarada improcedente

El organismo determinó que la federación belga no tenía legitimidad jurídica para intervenir en el procedimiento disciplinario relacionado con Balogun, por lo que declaró inadmisible el recurso presentado. Con esta resolución, la suspensión del atacante estadounidense permanece sin efecto y el jugador conserva la posibilidad de participar en el encuentro.

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La polémica surgió tras la expulsión ante Bosnia

Balogun fue expulsado durante el partido de dieciseisavos de final frente a Bosnia y Herzegovina. Posteriormente, el Comité Disciplinario de la FIFA suspendió la ejecución de la sanción con base en el artículo 27 del Código Disciplinario, decisión que permitió al delantero quedar habilitado mientras continúa el proceso correspondiente.

El momento de la expulsión de Balogun / MB Media Ampliar

Bélgica mantiene su desacuerdo con la decisión

La Real Federación Belga manifestó su inconformidad al considerar que la resolución contradice el reglamento de competencia y el criterio aplicado en otros casos durante el torneo.

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El organismo europeo sostuvo que continuará utilizando las vías reglamentarias disponibles para defender su postura y reiteró su preocupación por la aplicación de las normas disciplinarias.

Trump e Infantino tienen una relación bastante cercana. / Tasos Katopodis - FIFA Ampliar

El caso genera debate en pleno Mundial

La resolución provocó distintas reacciones dentro del entorno futbolístico al tratarse de una decisión poco habitual en una fase de eliminación directa.

Mientras Estados Unidos prepara el partido con su plantel completo, Bélgica mantiene su postura sobre el proceso disciplinario, en uno de los episodios reglamentarios que más atención ha generado durante el Mundial 2026.