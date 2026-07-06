Suiza vs Colombia EN VIVO: previa, posibles alineaciones y dónde ver los octavos de final del Mundial 2026

Suiza y Colombia se miden en Vancouver en el encuentro correspondiente a los Octavos de Final del Mundial 2026.

Celebración de Suiza tras el gol de Dan Ndoye / Sarah Stier - FIFA Ampliar

¿Cómo llega Suiza a los Octavos de Final?

Los dirigidos por Murat Yakin llegan después de quedar en primer lugar del Grupo B. En su debut empataron a un gol ante Qatar, después consiguieron victorias consecutivas contra Bosnia Herzegovina y Canadá.

En Dieciseisavos de Final, vencieron sin complicaciones a Argelia con anotaciones de Breel Embolo y Dan Ndoye en los primeros minutos de cada mitad.

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Posible alineación (4-2-3-1):

Gregor Kobel; Denis Zakaria, Nico Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodriguez; Granit Xhaka, Remo Freuler, Joham Manzambi; Ruben Vargas, Dan Ndoye, Breel Embolo.

Luis Díaz después de la anotación de Colombia / Julian Finney - FIFA Ampliar

¿Cómo llega Colombia al partido contra Suiza?

Colombia quedó líder del Grupo K después de vencer 3 por 1 a Uzbekistán en Ciudad de México y a la República Democrática del Congo por la mínima en Guadalajara y en su último juego de la fase de grupos empataron sin goles ante Portugal en Miami. Vencieron a Ghana con el tanto de Jhon Arias al minuto 14 para clasificar a Octavos de Final.

Posible alineación (4-3-3):

Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Jhon Arias, Gustavo Puerta, James Rodríguez, Luis Díaz, Luis Suárez.

Historial entre Suiza y Colombia

Se han enfrentado en una ocasión en una Copa del Mundo, justamente en Estados Unidos 1994. Colombia se impuso 2 goles por 0 a Suiza en la fase de grupos.

¿Qué sigue para el ganador?

El ganador de este encuentro enfrentará el próximo 11 de julio en Kansas City al vencedor del partido entre Argentina y Egipto por el pase a las Semifinales.

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El encuentro entre Suiza y Colombia se podrá vivir a través de la Cadena W.

Suiza vs Colombia DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER