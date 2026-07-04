El gesto de Messi con Vozinha tras la victoria de Argentina con Cabo Verde

Más allá de la clasificación de Argentina a los octavos de final del Mundial 2026, uno de los momentos más comentados del encuentro fue el que protagonizaron Lionel Messi y el arquero de Cabo Verde, Vozinha, una vez que terminó el partido.

Lionel Messi con Vozinha Mundial 2026 Ampliar

El guardameta de 40 años, quien se convirtió en una de las grandes historias del torneo gracias a sus actuaciones bajo los tres palos, reveló la conversación que sostuvo con el capitán argentino después del silbatazo final, dejando una imagen que rápidamente se volvió viral.

“Me acerqué a él, y ni siquiera tuve tiempo de decir mucho, cuando él me abrazó directamente y dijo: ‘Buen trabajo. Sos un arquero increíble. Tu gente debe estar muy orgullosa de ti’”, relató Vozinha.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: Argentina sufre ante Cabo Verde pero avanza a octavos en el Mundial 2026

El arquero reconoció que recibir esas palabras del considerado por muchos como el mejor futbolista de la historia fue un momento inolvidable: “Escuchar eso de alguien como Leo significa mucho para mí.”

Posteriormente, el capitán de Cabo Verde también le expresó su admiración.“Le di las gracias y respondí: ‘Gracias, Leo. Tú eres el mejor’.”

Vozinha y Lionel Messi Copa del Mundo 2026 Ampliar

Antes de despedirse, Vozinha aprovechó para pedirle la camiseta del encuentro. La respuesta de Messi fue inmediata. “Por supuesto. Te la daré en el túnel de vestuarios. Momentos como este los recordaré toda la vida.”

El Mundial que convirtió a Vozinha en una estrella

Aunque Cabo Verde quedó eliminado tras caer 3-2 ante Argentina en tiempo extra, Vozinha cerró una Copa del Mundo que cambió por completo su carrera. El veterano guardameta fue pieza clave para que su selección sorprendiera al mundo al avanzar a la fase de eliminación directa en su debut mundialista, firmando actuaciones memorables ante potencias como España y complicando durante 120 minutos al vigente campeón del mundo.

Vozinha, arquero de Cabo Verde, rompió en llanto tras rescatar un histórico empate ante España / Buda Mendes Ampliar

Su rendimiento también tuvo un impacto fuera de la cancha. Antes del Mundial contaba con apenas unos 50 mil seguidores en Instagram; tras sus exhibiciones y la histórica participación de Cabo Verde, su cuenta superó los 23 millones de seguidores, convirtiéndose en el portero con mayor crecimiento en redes sociales durante el torneo e incluso superando a históricos como Iker Casillas y Keylor Navas en número de seguidores.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: ¿Los Simpson predijeron una final del Mundial 2026 entre México y Portugal? La teoría viral que circula en redes

El reconocimiento de Messi terminó por poner el broche de oro a una Copa del Mundo inolvidable para Vozinha, quien pasó de ser un futbolista prácticamente desconocido fuera de África a convertirse en uno de los personajes más queridos y virales del Mundial 2026.