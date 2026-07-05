¿Neymar Jr vivió su último Mundial? La eliminación de Brasil reabre la gran pregunta sobre su futuro

La eliminación de Brasil en el Mundial 2026 no solo dejó una herida deportiva para la Canarinha, también volvió a poner sobre la mesa una pregunta que ya venía rondando desde antes del torneo: ¿este fue el último Mundial de Neymar Jr? La derrota ante Noruega en octavos de final tuvo un peso especial porque no solo sacó a una de las favoritas, sino que dejó la sensación de que el gran sueño pendiente del astro brasileño podría haberse escapado para siempre.

¿Neymar Jr vivió su último Mundial? / DeFodi Images Ampliar

Neymar llegó a esta Copa del Mundo con una mezcla de ilusión, presión y fragilidad física. Su camino hacia el torneo estuvo marcado por lesiones, dudas sobre su ritmo competitivo y un largo intento por volver a sentirse determinante en la selección. Aun así, su presencia seguía cargando un simbolismo enorme: representaba el último gran intento de una generación que durante años fue construida alrededor de su figura.

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El Mundial que parecía una revancha terminó sonando a despedida

El contexto hace todavía más fuerte la lectura. Neymar ya no llegó a 2026 como el joven que deslumbró en Brasil 2014, ni como el líder ofensivo en plenitud que empujó a su selección en Rusia 2018 o Qatar 2022. Esta vez apareció como un veterano de guerra, con el prestigio intacto, pero con el cuerpo mucho más castigado y con la sensación de estar jugando contra el reloj.

Por eso la eliminación frente a Noruega se sintió distinta. No fue solo una derrota inesperada, fue una caída que deja la impresión de cierre. Porque en el futbol de selecciones, especialmente en el caso de Brasil, cada Mundial pesa como una vida entera. Y cuando un jugador como Neymar se queda fuera en una etapa tan prematura, el golpe no tarda en trasladarse del resultado a la pregunta inevitable sobre el futuro.

La edad, las lesiones y el retiro que ya asoma

A sus 34 años, Neymar sigue siendo una figura gigantesca del futbol mundial, pero el margen empieza a estrecharse. Su historial reciente de lesiones, la irregularidad física y las propias señales que ha dado sobre un posible retiro hacia finales de 2026 alimentan todavía más la idea de que este pudo haber sido su último baile mundialista.

Claro, nada obliga a darlo por cerrado hoy mismo. Neymar nunca ha sido un jugador fácil de encasillar y su carrera ha estado llena de regresos, reinvenciones y desafíos inesperados. Pero también es cierto que hay derrotas que cambian el tono de una historia, y esta tiene toda la pinta de poder ser una de ellas.

La edad, las lesiones y el retiro Neymar ya asoman. / Howard Smith/ISI Photos Ampliar

Si este fue o no su último Mundial, el tiempo lo terminará confirmando. Lo que ya parece claro es otra cosa: la imagen de Neymar saliendo golpeado, con el sueño mundialista otra vez roto, tiene el peso emocional de una despedida. Y cuando eso ocurre con un jugador de su tamaño, la pregunta deja de sonar exagerada y empieza a sentirse inevitable.