Inglaterra apaga el sueño de México en un partidazo en el Estadio Ciudad de México: El Tri cae 3-2 y se despide del Mundial 2026

Inglaterra apaga el sueño de México en un partidazo en el Estadio Ciudad de México / Julian Finney - FIFA

México peleó, empujó con el estadio encima y estuvo cerca de una noche histórica, pero no le alcanzó. En un partido cargado de tensión, dramatismo y emociones hasta el último suspiro, el Tri cayó 3-2 ante Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026 y quedó eliminado frente a su gente en el Estadio Ciudad de México.

Jude Bellingham / Julian Finney - FIFA Ampliar

La noche ya había arrancado torcida desde antes del silbatazo. La tormenta obligó a retrasar el partido una hora, pero cuando por fin rodó la pelota, el ambiente fue brutal. México salió con intensidad, impulsado por el estadio y por la sensación de que podía hacer algo grande ante una de las potencias más pesadas del torneo. Sin embargo, Inglaterra golpeó con una frialdad devastadora.

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Bellingham cambió el partido en dos minutos.

El primer mazazo llegó al 36’, cuando Jude Bellingham apareció para abrir el marcador. Y apenas dos minutos después, el mismo Bellingham volvió a pegar para firmar su doblete al 38’, dejando al Tri contra las cuerdas en apenas un par de jugadas. En ese instante parecía que el partido se le escapaba a México demasiado pronto, pero el equipo de Javier Aguirre reaccionó con carácter. Antes del descanso, Julián Quiñones descontó al 42’ y devolvió vida a un estadio que volvió a creer.

México reaccionó, pero Kane volvió a golpear

La segunda mitad arrancó con otro giro fuerte. Inglaterra se quedó con diez hombres cuando Jarell Quansah fue expulsado al 54’, una acción que cambió por completo el tono del encuentro y encendió la esperanza mexicana. Con superioridad numérica y con la grada apretando cada balón, el Tri se volcó al frente. Pero cuando más empujaba, recibió otro golpe durísimo: Harry Kane convirtió un penal al 60’ y puso el 3-1 para los ingleses.

Jude Bellingham, Harry Kane / Eddie Keogh - The FA Ampliar

México no se entregó. También encontró un penal y Raúl Jiménez lo transformó en gol al 69’, acercando otra vez al equipo a solo un tanto de distancia. A partir de ahí, el cierre fue de asedio, nervio y resistencia inglesa. El Tri fue con todo, alimentado por el orgullo y por la sensación de que había espacio para forzar algo más, pero Inglaterra supo sobrevivir a la presión, al entorno y al empuje final del conjunto mexicano.

Al final, el marcador dejó una mezcla amarga: México cayó, sí, pero compitió de frente ante una selección poderosa y vendió carísima la derrota. Inglaterra avanza a cuartos de final, mientras el Tri se despide con una eliminación dolorosa, de esas que dejan orgullo por la pelea… y frustración por lo cerca que pareció estar la hazaña.