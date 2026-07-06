Folarin Balogun jugará ante Bélgica por orden de Donald Trump

Folarin Balogun había sido expulsado en el juego de los Dieciseisavos de Final del Mundial 2026 ante Bosnia Herzegovina por una fuerte entrada a Tarik Muharemovic al minuto 60.

La jugada de la expulsión a Balogun / Robert Gauthier Ampliar

Antes de que se acabara la primera mitad, había marcado el primer gol del encuentro y llegó a tres anotaciones en tres partidos después de su doblete en el debut de Los Ángeles contra Paraguay.

El delantero del Monaco iba a significar una dura baja para los dirigidos por Mauricio Pochettino. Aunque el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intervino para que jugará en los Octavos de Final en Seattle.

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¿Qué hizo Donald Trump?

Trump en una conferencia en la Casa Blanca admitió haber hablado con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para que le quitaran la suspensión a Balogun y pudiera disputar su cuarto juego de este Mundial.

Para él, la jugada “no fue foul”, también declaró: “Pedí que se reconsiderara porque no pensaba que hubiera sido foul”. Fue por eso que la Comisión Disciplinaria de la FIFA eximió al delantero y podrá jugar ante Bélgica.

Su expulsión quedó en pausa y estará en período de prueba por un año. Así lo establece la FIFA: “El Artículo 27 del Código Disciplinario de la FIFA concede al órgano judicial la facultad de suspender, total o parcialmente, la aplicación de una sanción disciplinaria. Esa suspensión puede quedar sujeta a un periodo de prueba”.

Celebración de Balogun ante Bosnia / Maja Hitij - FIFA Ampliar

Caso similar con Cristiano Ronaldo

Lo mismo ocurrió con el delantero de Al Nassr, en el juego ante Irlanda de las Eliminatorias de UEFA, el jugador lusitano fue expulsado y le dieron tres partidos de castigo.

Por lo que se hubiera perdido los dos primeros encuentros del Mundial, ya que si pagó su condena contra Armenia en la última fecha de las eliminatorias y con el mismo artículo, se le suspendió el castigo a Ronaldo y pudo disputar los partidos contra Congo y Uzbekistán.

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¿Qué opinó Bélgica al respecto?

El ministro de Asuntos Exteriores belga, Maxime Prévot, calificó como “incomprensible” la decisión de la FIFA.

El director técnico de la selección belga, Rudi Garcia, durante una conferencia de prensa en Seattle mencionó: “No sabía que en la Copa del Mundo de la FIFA el 5 de julio se había convertido en el 1 de abril, y que era el Día de los Inocentes”.

Ante este escenario, la Federación Belga de Fútbol inició un proceso de apelación e incluso la UEFA ya lanzó un comunicado calificando este suceso como “incomprensible e injustificable”.

También mencionaron que “Romper esa regla en mitad de un torneo pone en riesgo la integridad y credibilidad de la competición” y que “crea un precedente peligroso”.