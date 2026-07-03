El café donde perder también tiene recompensa

Un refugio para los corazones rotos

Mientras miles de aficionados celebraban el histórico triunfo de México sobre Ecuador y soñaban con una nueva hazaña mundialista, en la colonia Condesa ocurría una escena completamente distinta. En la fachada de una cafetería ondeaba la bandera de Ecuador, como una señal de bienvenida para quienes acababan de despedirse del torneo.

Se trata del Losers Café o “Café de los Perdedores”, una iniciativa temporal que busca darle un giro positivo a la derrota deportiva. Cada mañana, el establecimiento coloca las banderas de las selecciones eliminadas y ofrece una bebida gratuita a cualquier persona que llegue vistiendo la camiseta del equipo que perdió el día anterior. Incluso las servilletas llevan un mensaje que invita a tomar la derrota con humor: “seca tus lágrimas”.

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La derrota también puede reunir personas

La propuesta nació como una campaña de la marca sueca de bebidas vegetales Oatly, que encontró en el Compay Café, propiedad del venezolano Ian Infante, el lugar ideal para convertir la tristeza deportiva en una experiencia compartida.

Infante explicó que, como inmigrante, entiende perfectamente el sentimiento de vacío que puede dejar una pérdida, por lo que aceptó participar en una iniciativa que busca generar comunidad en lugar de burlarse de quienes fueron eliminados.

Aunque durante los primeros días varios visitantes rechazaban la idea de llamarse “perdedores”, poco a poco comprendieron que el concepto no era ofensivo, sino una invitación a convivir entre personas que atravesaban la misma decepción futbolística.

Cafetería. / jean meyntjens Ampliar

Un café con sabor a solidaridad

Entre quienes visitaron el lugar está Monse Aguilar, fotógrafa de 24 años y aficionada de Sudáfrica, cuya selección quedó eliminada tras caer ante Canadá. Para ella, la experiencia fue mucho más que recibir una bebida gratis.

Describió el momento como “un abrazo para el corazón después de perder”, una frase que resume el objetivo del proyecto: recordar que el futbol también está lleno de emociones compartidas y que una derrota no tiene por qué vivirse en soledad.

El humor mexicano como ingrediente principal

Los responsables de Oatly señalaron que eligieron instalar la campaña en la Ciudad de México debido al crecimiento de la marca en América Latina, pero también porque consideran que el humor mexicano tiene una forma muy particular de enfrentar las derrotas.

La campaña incluso juega con la histórica relación de la Selección Mexicana con los Mundiales. Sin embargo, tras conseguir su primera victoria en una fase de eliminación directa en cuatro décadas, el contexto cambió y el optimismo volvió a instalarse entre la afición.

Aun así, la cafetería permanece lista para recibir a cualquier seguidor cuya selección quede fuera del torneo, recordando que el deporte también se construye con derrotas, aprendizajes y nuevas oportunidades para compartir una taza de café.

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Más que una campaña, una experiencia

En un Mundial donde las emociones cambian de un día para otro, esta cafetería demuestra que no todas las historias suceden dentro de la cancha. Mientras algunos celebran goles y clasificaciones, otros encuentran consuelo alrededor de una mesa, una bebida caliente y personas que entienden exactamente lo que significa ver terminar el sueño mundialista. Porque, al final, perder también forma parte del futbol y, en esta cafetería, nadie tiene que vivir esa experiencia solo.