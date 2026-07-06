Argentina vs Egipto EN VIVO: previa, posibles alineaciones y dónde ver los octavos de final del Mundial 2026

Argentina y Egipto se miden en Atlanta en el encuentro correspondiente a los Octavos de Final del Mundial 2026.

Lionel Messi celebrando el segundo gol de Argentina / Carmen Mandato - FIFA Ampliar

¿Cómo llega Argentina a los Octavos de Final?

Los dirigidos por Lionel Scaloni han ganado todos sus encuentros con Lionel Messi imparable, lleva 7 goles en cuatro partidos del Mundial y sigue en la cima en la lista de máximos anotadores en la historia de la Copa del Mundo.

Vencieron 3 goles por 2 a Cabo Verde en los Dieciseisavos de Final. Lionel Messi adelantó a los argentinos al 29´, aunque Deroy Duarte empató el marcador y el encuentro se fue al alargue.

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En la prórroga, Lisandro Martínez puso el segundo para Argentina y dos minutos antes para que acabara el primer tiempo, Sidny Cabral recortó hacia la derecha y sacó un tiro que fue directo al ángulo de la portería del Emiliano Martínez. Diney Borges cometió un autogol que le dio el pase a los argentinos a la siguiente ronda.

Posible alineación (4-4-2):

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lautaro Martínez, Lionel Messi.

Mohamed Salah después de clasificar a la siguiente ronda / Hector Vivas - FIFA Ampliar

¿Cómo llega Egipto al partido contra Argentina?

Durante la fase de grupos, los dirigidos por Hossam Hassan empataron dos encuentros; contra Bélgica e Irán. El juego que ganaron fue ante Nueva Zelanda, 3 goles por 1, los anotadores fueron Mostafa Ziko, Mohamed Salah y Mahmoud Trézéguet.

Se enfrentaron a Australia en Dieciseisavos en Dallas, Emam Ashour adelantó al minuto 13 a los egipcios, aunque con el autogol de Mohamed Hany, el partido se fue a tiempo extra y después a penaltis, donde acabó ganando Egipto 4-2.

Posible alineación (4-2-3-1):

Mostafa Shobeir Oufa; Mohamed Hany, Hamdy Fathy, Yasser Ibrahim, Rami Rabia; Marwan Ateya, Mohanad Lasheen; Mostafa Ziko, Emam Ashour, Mohamed Salah, Omar Marmoush.

¿Qué sigue para el ganador?

El ganador de este encuentro enfrentará el próximo 11 de julio en Kansas City al vencedor del partido entre Suiza y Colombia.

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Argentina vs Egipto DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER