Grafitean camioneta de Cuauhtémoc Blanco rumbo al México vs Inglaterra; el exfutbolista bajó a encarar a manifestantes.

Cuauhtémoc Blanco volvió a quedar en el centro de la conversación pública, pero esta vez lejos de la cancha y en medio de un momento tenso en la Ciudad de México. El exfutbolista mexicano fue interceptado por un grupo de manifestantes cuando se dirigía al Estadio Ciudad de México para asistir al partido entre México e Inglaterra, correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026.

Cuauhtémoc Blanco / NurPhoto Ampliar

La escena rápidamente se volvió viral por la fuerza de las imágenes y por el personaje involucrado. En los videos que comenzaron a circular en redes sociales, se observa cómo la camioneta en la que viajaba Blanco termina vandalizada, mientras él mismo decide descender del vehículo para confrontar a quienes lo encaraban en plena vía pública. El episodio generó ruido inmediato por tratarse de una de las figuras más reconocibles del futbol mexicano y por ocurrir a solo unas horas de uno de los partidos más importantes del Tri en la Copa del Mundo.

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Cuauhtémoc Blanco bajó del vehículo en medio de gritos y tensión

Lo que más llamó la atención no fue únicamente el daño a la camioneta, sino la reacción de Cuauhtémoc Blanco en ese instante. Lejos de permanecer dentro del vehículo o esperar a retirarse del lugar, el exdelantero decidió bajar para encarar directamente a los manifestantes. Todo ocurrió en cuestión de segundos, entre reclamos, empujones verbales y una atmósfera claramente hostil.

El episodio fue subiendo de tono mientras la unidad quedaba marcada con pintas y daños visibles, en una escena que mezcló política, tensión callejera y la presencia de uno de los personajes más mediáticos del deporte mexicano. Aunque la confrontación generó una fuerte impresión, la situación no terminó escalando a un nivel mayor y finalmente Blanco logró retirarse del sitio.

Grafitean y arrojan piedras a la camioneta donde iba el ex futbolista Cuauhtémoc Blanco pic.twitter.com/mSeQSXy32q — Hans Salazar 🇲🇽🇵🇸🇨🇺 (@Hans2412) July 5, 2026

El incidente ocurrió antes de una noche clave para la Selección Mexicana

El contexto también amplificó la noticia. No fue un hecho aislado en cualquier día o en cualquier trayecto: ocurrió justo en la previa del duelo entre México e Inglaterra, un partido cargado de expectativa por la posibilidad de que el Tri avanzara a cuartos de final. Por si fuera poco, la jornada ya venía marcada por tensión logística y climática alrededor del juego.

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Eso hizo que el incidente protagonizado por Cuauhtémoc Blanco se colara rápidamente entre los temas más comentados de la tarde. No solo por el morbo natural de ver a una figura pública envuelta en un altercado, sino porque la imagen de su camioneta dañada y de él bajando a confrontar a los manifestantes tiene todos los elementos para instalarse como una de las postales más tensas alrededor del ambiente mundialista en la capital.