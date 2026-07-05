Noruega elimina a Brasil en octavos de final y hace la hazaña en el Mundial 2026

Noruega venció a Brasil por 2-1 y con esto “los vikingos” avanzaron a cuartos de final y los pentacampeones quedaron eliminados de la Copa del Mundo.

Erling Haaland Noruega Mundial 2026 / Image Photo Agency Ampliar

Los primeros minutos fueron para Noruega, en el minuto 3’ “los vikingos” anotaron el 1-0 vía Patrick Berg, sin embargo fue invalidado por fuera de lugar. Al minuto 12’ Ajaer se barrió dentro del área y le cometió falta a Matheus Cunha, el árbitro tras la revisión en el VAR pitó el penal. Bruno Guimaraes fue el encargado de cobrarlo, sin embargo el guardameta noruego se vistió de héroe y detuvo la pena máxima. Tras unas aproximaciones más el primer tiempo terminó 0-0.

En el segundo tiempo ambas selecciones tuvieron sus oportunidades para ponerse en ventaja, pero no fue hasta el minuto 79’ un centro de Andreas Schjelderup por la banda izquierda, donde Erling Haaland anticipó a Gabriel y puso un remate picado dentro de las redes para darle el 1-0 a Noruega. Al minuto 90’ se juntaron Schjelderup y Haaland, donde el 9 sacó un zapatazo cruzado para firmar el 2-0 y el pase a la siguiente ronda. Al 90+10’ Neymar metió un penal y puso el 2-1, el 10 brasileño firmó su primer tanto en este torneo.

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Brasil quedó fuera y se consumó su fracaso, por su parte Noruega sigue con vida y espera rival para los cuartos de final.