Brasil se derrumba en el Mundial 2026: por primera vez desde Italia 1990 no estará en cuartos de final

Brasil acaba de firmar una de las noticias más impactantes del Mundial 2026 y, para muchos, uno de los golpes más duros de su historia reciente. La derrota ante Noruega en los octavos de final no solo significó la eliminación de la Canarinha: también confirmó que, por primera vez en los últimos 36 años, Brasil no jugará los cuartos de final de una Copa del Mundo.

Carlo Ancelotti / Europa Press Sports Ampliar

La dimensión del dato es brutal. Desde Italia 1990, cada vez que Brasil disputó un Mundial logró meterse entre los ocho mejores del torneo. Pasaron generaciones, técnicos, estilos y figuras legendarias, pero la selección más campeona del planeta mantenía intacta una regularidad que parecía parte natural de su ADN competitivo. Hasta ahora.

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El fin de una costumbre que parecía intocable

Lo más fuerte del golpe no está solo en el resultado, sino en lo que representa. Brasil no es una selección cualquiera cuando se habla de Mundiales. Es el equipo con más títulos, el que mejor ha sabido habitar este torneo y uno de los pocos que convertían la llegada a cuartos casi en una obligación histórica. Quedar eliminado antes de esa ronda no era solo improbable: parecía fuera del libreto.

Por eso esta caída pesa tanto. Porque rompe una línea de continuidad que sobrevivió a décadas enteras del futbol mundial. Del Brasil de Romário y Bebeto al de Ronaldo, Ronaldinho, Kaká, Neymar y ahora Vinícius, la selección verdeamarela siempre encontraba la forma de llegar a la pelea grande. En 2026, ya no.

Gabriel Magalhaes y Alisson después del primer gol de Noruega / Maddie Meyer - FIFA Ampliar

Haaland y Noruega fueron el rostro de la sorpresa

La selección que terminó rompiendo esa cadena fue una Noruega valiente, resistente y letal, liderada por Erling Haaland, quien apareció en el momento exacto para castigar a un rival que desperdició demasiado. Brasil tuvo posesión, talento y nombres, pero no encontró contundencia ni control emocional cuando el partido se empezó a romper.

Y ahí estuvo una de las claves del fracaso: la sensación de que, aun con plantel de élite, el equipo no logró imponer la jerarquía que suele marcar la diferencia en noches de eliminación directa. Noruega sí supo esperar, sí supo resistir y sí supo golpear.

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Un fracaso que abre preguntas incómodas

Ahora la conversación en Brasil cambia por completo. Ya no pasa por quién puede ser campeón, sino por cómo un gigante de este tamaño volvió a quedarse corto. Porque una cosa es perder en cuartos o semifinales, y otra muy distinta es ni siquiera llegar ahí.

La eliminación de 2026 no es una derrota más. Es el final de una racha histórica, la caída de una costumbre mundialista y un recordatorio brutal de que ni siquiera Brasil tiene garantizado el lugar donde parecía vivir siempre. Después de 36 años, la Canarinha ya no estará en cuartos. Y eso, en un Mundial, siempre será noticia.