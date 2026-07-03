¿Quién es Steve Will Do It? El youtuber que regaló relojes Rolex a la Selección Mexicana tras ganar una apuesta en el Mundial 2026

Steve Will Do It, el youtuber que regaló relojes Rolex a la Selección Mexicana tras ganar una apuesta en el Mundial 2026

Steve Will Do It, influencer estadounidense de 27 años, sorprendió a los jugadores de la Selección Mexicana al regalarles relojes Rolex después de acertar una apuesta de 2 millones de dólares a favor del Tri durante el Mundial 2026.

Steve Will Do It / Carl Recine Ampliar

¿Quién es Steve Will Do It?

Stephen Deleonardis, conocido mundialmente como Steve Will Do It, nació en agosto de 1998 en Oviedo, Florida. Alcanzó la fama en redes sociales gracias a sus videos de retos extremos, apuestas, regalos de lujo y contenido viral que publica para millones de seguidores.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: México vs. Inglaterra: Ángel de la Independencia tendrá límite de aforo

Su apodo surgió por aceptar prácticamente cualquier desafío que le proponían sus seguidores, desde consumir grandes cantidades de comida hasta realizar apuestas de alto riesgo. Esa fórmula lo convirtió en una de las figuras más populares del entretenimiento digital en Estados Unidos.

Antes de convertirse en influencer, comenzó vendiendo camisetas personalizadas por internet a los 18 años, tras dejar la escuela. En 2017 inició su carrera creando contenido en Instagram y posteriormente expandió su presencia a otras plataformas, donde acumuló una enorme comunidad.

¿Por qué Steve Will Do It regaló Rolex a la Selección Mexicana?

El influencer explicó que realizó una apuesta millonaria a favor de México durante el partido frente a República Checa en la fase de grupos del Mundial 2026.

Con el triunfo del Tricolor, Steve Will Do It obtuvo una ganancia cercana a los 2 millones de dólares. Como forma de agradecer el resultado, decidió compartir parte del premio con los futbolistas mexicanos.

Su regalo consistió en varios relojes Rolex, una de las marcas de lujo más reconocidas del mundo. Dependiendo del modelo, cada pieza puede superar los 250 mil pesos mexicanos, mientras que el propio creador de contenido aseguró que el valor total de los relojes entregados rebasó el millón de dólares.

Así fue el momento en que Steve Will Do It entregó los Rolex

La entrega de los relojes se realizó poco después de que la Selección Mexicana sellara su clasificación a la siguiente ronda del Mundial 2026 con una victoria de 2-0 sobre Ecuador en el Estadio Azteca. Aprovechando el ambiente de celebración, Steve Will Do It acudió al Centro de Alto Rendimiento (CAR) para sorprender al plantel con los exclusivos obsequios.

En el video que circula en redes sociales se observa a los futbolistas abriendo las cajas con evidente entusiasmo y probándose de inmediato los relojes Rolex. Las reacciones de alegría y sorpresa rápidamente se volvieron virales entre los aficionados, quienes destacaron el inusual regalo recibido por el equipo de Javier Aguirre.

🤯💰 YouTuber and streamer, SteveWillDoIt, gifted Rolex watches to the entire Mexican National Team. 🏆



He explained that it was a reward after winning a multimillion-dollar bet following Mexico’s qualification for the World Cup knockout stage. pic.twitter.com/kVlesu5syC — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) July 2, 2026

¿Qué sigue para la Selección Mexicana en el Mundial 2026?"

Con el triunfo 2-0 frente a Ecuador, México aseguró su lugar en la siguiente ronda del Mundial 2026 y ahora se prepara para enfrentar a Inglaterra en los octavos de final. El compromiso será una de las pruebas más exigentes para el equipo de Javier Aguirre, que buscará mantener su buen momento y avanzar a los cuartos de final del torneo.