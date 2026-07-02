Es seguro viajar a México durante el Mundial, asegura Sheinbaum tras incidentes en Paseo de la Reforma

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que es seguro viajar al país durante el Mundial, luego del fallecimiento de cuatro personas durante los festejos por la victoria de la Selección Mexicana sobre Ecuador en Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria respondió a la alerta de viaje emitida por el Reino Unido y afirmó que las autoridades han reforzado las medidas para proteger tanto a visitantes nacionales como extranjeros.

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¿Qué medidas se aplicarán para evitar aglomeraciones?

Sheinbaum explicó que el Gobierno de la Ciudad de México instalará más pantallas a lo largo de Paseo de la Reforma con el objetivo de distribuir a los asistentes y evitar concentraciones masivas en puntos como el Ángel de la Independencia.

“Es seguro visitar el país, no tiene ningún problema. Por supuesto, a partir de lo que ocurrió el martes, desde el Gobierno de la Ciudad de México están tomando algunas medidas para poner más pantallas a lo largo de todo Reforma para que no haya congregación de las personas en ciertos lugares, sino que pueda dispersarse a lo largo de todo Paseo de la Reforma”. — Claudia Sheinbaum, presidenta de México

La presidenta también hizo un llamado a los aficionados que acudan al Zócalo y a otros puntos de reunión para actuar de manera responsable durante las celebraciones.

Sheinbaum mantiene coordinación con Clara Brugada

La mandataria federal informó que mantiene comunicación permanente con la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, para coordinar las acciones de seguridad y protección civil ante los próximos encuentros de la Selección Mexicana.

“Estamos en contacto con ellos e incluso personalmente hablé con Clara y ellos lo han hecho muy bien y ahora están tomando previsiones para que haya más pantallas en más lugares y evitar la congregación de personas”. — Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Añadió que resulta imposible contener con elementos policiacos a más de un millón de personas cuando se registran celebraciones masivas, por lo que el trabajo de las autoridades estará enfocado principalmente en orientar a la población.

Llaman a celebrar con responsabilidad durante el Mundial

Finalmente, Sheinbaum pidió a la ciudadanía evitar el consumo excesivo de alcohol y mantener una conducta responsable durante los festejos, al tiempo que reiteró que habrá presencia de autoridades para orientar a los asistentes y prevenir incidentes.