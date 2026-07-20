Fan Fest de la CDMX registró 2 millones de asistentes durante el Mundial 2026

FIFA Fan Fest en CDMX registró 2 millones de asistentes durante la Copa del Mundo / Antonio Torres - FIFA

El Mundial 2026 en México fue todo un éxito, primero en lo deportivo, los estadios llenos, la afición transformando fútbol en fiesta y tanto entrenadores como jugadores extranjeros, se enamoraron del país.

Fan Fest en el Zócalo / Antonio Torres - FIFA Ampliar

También aunque no tuvieran boleto, algunas personas se daban cita en las afueras de los tres recintos mundialistas para al menos sentir la experiencia de estar en una Copa del Mundo.

Pero eso no fue todo, los festejos se volvieron tendencia en redes sociales, especialmente en el Ángel de la Independencia, ya que multitudes se reunían después de las victorias de la Selección Mexicana para celebrar.

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Asistencia total del Fan Fest en la capital del país

La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México reportó que durante 32 jornadas, el Fan Fest ubicado en el Zócalo, registró casi dos millones de asistentes desde el inicio de la justa mundialista el pasado 11 de junio.

En la Final entre España y Argentina, entraron alrededor de 110 mil personas al Fan Fest para presenciar como la Roja salía campeón y conseguían su segunda estrella.

#TarjetaInformativa 📝 | La #SECGOB informa que concluyeron las actividades del FIFA Fan Festival en el Zócalo capitalino y las 16 alcaldías de la Ciudad de México. Durante 32 jornadas, este espacio reunió a miles de personas para disfrutar de la Copa Mundial de Fútbol 2026, así… pic.twitter.com/SlZkEBC4iQ — SEGOB CDMX (@SeGobCDMX) July 20, 2026

Aunado a la buena entrada en el Zócalo, también se destaca que no hubo problemas en cuanto a la seguridad, gracias a la coordinación entre la policía, protección civil y la atención médica en el recinto.

Por lo que esto deja ver que la Ciudad de México y el país, están listos para recibir eventos masivos. Algo importante a tomar en cuenta, ya que la FIFA podría darle a México el próximo Mundial de Clubes y/o la candidatura compartida de la Copa del Mundo en 2038.