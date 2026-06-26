MUNAL reabre con una nueva forma de recorrer su colección permanente: esto es lo que podrás ver

Si buscas un plan cultural en la Ciudad de México, el Museo Nacional de Arte (MUNAL) acaba de reabrir sus puertas con una propuesta que invita a redescubrir algunas de las obras más importantes del arte mexicano. El recinto renovó el recorrido de su colección permanente para ofrecer una nueva lectura de la historia del país a través de pinturas, esculturas y piezas que abarcan desde el periodo virreinal hasta el siglo XX.

¿Qué cambió en la colección permanente del MUNAL?

La principal novedad es la reorganización de las salas permanentes, que ahora presentan un recorrido con una narrativa renovada y nuevas conexiones entre las obras de distintas épocas.

Los visitantes podrán recorrer tres grandes núcleos temáticos:

La colección virreinal , integrada por cerca de 60 obras que muestran la riqueza artística de la Nueva España mediante pintura religiosa, retratos, paisajes y pinturas de castas.

, integrada por cerca de 60 obras que muestran la riqueza artística de la Nueva España mediante pintura religiosa, retratos, paisajes y pinturas de castas. El arte mexicano del siglo XIX , que refleja los cambios sociales, políticos y culturales del México independiente.

, que refleja los cambios sociales, políticos y culturales del México independiente. El arte mexicano del siglo XX, donde se explora la construcción de la identidad nacional a través de artistas que marcaron la modernidad del país.

El museo también mantiene abiertas dos exposiciones temporales: “México: ruta y destino”, una muestra que reúne cerca de 400 piezas sobre la identidad visual del país y el turismo durante el siglo XX, y “Disputar la mirada. Imaginarios visuales de las mujeres indígenas”, que está en sus últimas semanas de exhibición.

Horarios, ubicación y costo de entrada al MUNAL

El Museo Nacional de Arte se encuentra en Tacuba 8, Centro Histórico de la Ciudad de México, muy cerca del Palacio de Bellas Artes. El recinto abre de martes a domingo, de 10:00 a 18:00 horas, con último acceso a las 17:30 horas. La entrada general tiene un costo de 95 pesos, mientras que estudiantes, maestros, personas adultas mayores y menores de 13 años pueden acceder con los beneficios establecidos por el museo.

Además, la entrada es gratuita los domingos para público nacional y residentes extranjeros.

Con esta renovación, el MUNAL busca que su colección permanente deje de verse únicamente como una exhibición cronológica y se convierta en una experiencia que invite a reflexionar sobre la historia, la identidad y la diversidad cultural de México desde nuevas perspectivas.