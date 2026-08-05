Corte de agua en Neza 2026: estas colonias estarán sin servicio durante tres días | MAPA

Consulta el mapa de las colonias afectadas por el corte de agua en Nezahualcóyotl. IA

Miles de habitantes de Nezahualcóyotl, Estado de México, enfrentarán una suspensión temporal en el suministro de agua potable debido a trabajos de mantenimiento programados por el Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (ODAPAS).

Las autoridades municipales informaron que el corte de agua tendrá una duración de 72 horas, a partir del miércoles 5 de agosto de 2026, como parte de las pruebas operativas y labores de limpieza en el pozo Rey Neza, infraestructura que abastece a diversas colonias del municipio.

Ante esta situación, el gobierno local pidió a la población almacenar agua suficiente para cubrir sus necesidades básicas y hacer un uso responsable del recurso mientras concluyen las maniobras.

Corte de agua en Nezahualcóyotl: consulta el mapa con las colonias que estarán sin servicio. IA Ampliar

¿Qué colonias de Neza se quedarán sin agua?

De acuerdo con el aviso emitido por ODAPAS Nezahualcóyotl, las principales zonas que resentirán la suspensión del servicio son:

Unidad Habitacional Rey Neza.

Parte de la colonia Esperanza.

Sectores de la colonia Aurora.

Las autoridades señalaron que estas colonias podrían registrar baja presión o falta total de agua durante los tres días que duren los trabajos de mantenimiento en el sistema hidráulico.

Como medida de apoyo, el municipio informó que enviará camiones cisterna (pipas) para abastecer de agua potable a las familias que lo requieran mientras se restablece el servicio.

¿Cuándo regresará el suministro de agua?

Según el calendario difundido por las autoridades municipales, la suspensión inició durante las primeras horas del miércoles 5 de agosto y se prevé que el servicio comience a restablecerse de manera gradual el sábado 8 de agosto de 2026, una vez concluyan las pruebas y la limpieza del pozo Rey Neza.

ODAPAS explicó que estos trabajos forman parte de las acciones para mejorar la infraestructura hidráulica y garantizar un suministro más eficiente para los habitantes del municipio.

Recomendaciones para enfrentar el corte de agua

Mientras permanece suspendido el servicio, las autoridades recomiendan:

Almacenar únicamente el agua necesaria para las actividades esenciales.

Utilizar recipientes limpios y con tapa para evitar contaminación.

Evitar desperdiciar agua durante el periodo de suspensión.

Solicitar apoyo mediante las pipas que recorrerán las colonias afectadas en caso de ser necesario.

El Gobierno de Nezahualcóyotl indicó que continuará informando sobre los avances de las labores y el restablecimiento del suministro a través de los canales oficiales de ODAPAS y del Ayuntamiento.