Clima 13 de julio 2026: ¿A qué hora va a llover en CDMX y Estado de México?

SMN alerta por tormentas en CDMX y Estado de México. Getty Images

Si tienes planeado salir este lunes 13 de julio de 2026, no olvides llevar paraguas o impermeable. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que continuarán las condiciones para lluvias en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex), debido al ingreso de humedad y a la inestabilidad atmosférica que afecta al centro del país.

De acuerdo con el pronóstico oficial, durante la mañana predominará un ambiente fresco con cielo parcialmente nublado. Sin embargo, conforme avance el día aumentará la nubosidad y crecerá la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

¿A qué hora va a llover en la CDMX?

El SMN prevé que las lluvias comiencen entre las 15:00 y las 17:00 horas, aumentando su intensidad durante la tarde y las primeras horas de la noche.

Las precipitaciones podrían presentarse en la mayoría de las alcaldías de la capital, con mayor intensidad en las zonas sur y poniente, donde existe mayor probabilidad de tormentas eléctricas, rachas de viento y encharcamientos.

La temperatura máxima será de 25 a 27 grados Celsius, mientras que la mínima oscilará entre 13 y 15 grados.

¿Cómo será el clima en el Estado de México?

En el Estado de México se espera un panorama similar, con cielo medio nublado durante la mañana y lluvias de moderadas a fuertes por la tarde y noche.

En municipios del Valle de Toluca y zonas montañosas podrían registrarse bancos de niebla, actividad eléctrica, caída de granizo y rachas de viento, por lo que las autoridades recomiendan extremar precauciones al conducir.

Para Toluca se pronostican temperaturas mínimas de 10 a 12 grados y máximas de 21 a 23 grados Celsius.

Recomendaciones por las lluvias de este lunes

Ante el pronóstico de lluvias, Protección Civil recomienda evitar cruzar calles inundadas, asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento y mantenerse atento a los avisos oficiales del SMN, Conagua y autoridades de la Ciudad de México.

Las lluvias podrían generar encharcamientos, reducción de visibilidad y afectaciones al tránsito durante la hora pico vespertina, por lo que se recomienda salir con anticipación y consultar las actualizaciones del pronóstico durante el día.