Clima CDMX: ¿Lloverá en pleno partido del México vs. Inglaterra? Pronóstico del tiempo para el 5 de julio 2026

Mx - Clima para el México vs. Inglaterra en la CDMX

Muchas personas aficionadas al futbol estarán viviendo la experiencia única del México vs. Inglaterra en el Mundial 2026. Así que si eres una de ellas que disfrutarán el partido fuera de casa, te dejamos las condiciones climatológicas para mañana que juega la Selección Mexicana en un partido decisivo de 8vos de final.

¿Cuál es el clima para el México vs. Inglaterra?

De acuerdo con las autoridades correspondientes, mencionan que aunque estamos en temporada de lluvia, el calor puede no perdonar para este domingo. Y claramente, si eres de las personas que disfrutarán el partido fuera de casa e incluso, yendo al Estadio Ciudad de México, es bueno que sepas cuáles son las condiciones climatológicas para el México vs. Inglaterra:

Antes del partido

La infografía del Gobierno de México anticipa que de 4:00PM a 6:00Pm puede haber actividad eléctrica y posible granizo, por lo que pronostican una temperatura de entre 21 a 24 grados

Durante el partido

Se dice que puede haber lluvias fuertes, actividad eléctrica probable y posible granizo con temperaturas de 18 a 21 grados de 6:00PM a las 8:00PM

Después del partido

Ya de las 8:00PM a las 10:00PM, la temperatura registra de 18 a 16 grados con lluvias ligeras, baja actividad eléctrica y casi nada de granizo.

De cualquier manera, te dejamos la infografía compartida por las autoridades correspondientes para que tomes tus precauciones y puedas disfrutar del partido con las medidas adecuadas.

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¿Qué recomiendan las autoridades para ver el México vs. Inglaterra?

Recuerda que si asistes o no al Estadio Ciudad de México a ver el México vs. Inglaterra, necesitarás tomar en cuenta lo siguiente:

Al ingresar, identifica las rutas de evacuación y salidas de emergencia

Establece puntos de encuentro con tus acompañantes

Porta identificación

Consume agua frecuentemente

Usa bloqueador solar

Evita correr para protegerte de la lluvia y evitar accidentes

No cruces calles o avenidas por debajo de puentes

Cuida tus pertenencias

Ubica al personal de seguridad

Lo anterior es para cuidarte y a tus acompañantes. Así que por favor mantén la calma en cualquier situación y trata de mantenerte junto a ellos y ellas, pues entre todos pueden cuidarse. Asimismo, te sugerimos que no pongas en peligro en ningún momento tu integridad y la de los tuyos.