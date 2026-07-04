Clima CDMX: ¿Lloverá en pleno partido del México vs. Inglaterra? Pronóstico del tiempo para el 5 de julio 2026
De acuerdo con las autoridades correspondientes, mencionan que aunque estamos en temporada de lluvia, el calor puede no perdonar para este domingo
Muchas personas aficionadas al futbol estarán viviendo la experiencia única del México vs. Inglaterra en el Mundial 2026. Así que si eres una de ellas que disfrutarán el partido fuera de casa, te dejamos las condiciones climatológicas para mañana que juega la Selección Mexicana en un partido decisivo de 8vos de final.
¿Cuál es el clima para el México vs. Inglaterra?
De acuerdo con las autoridades correspondientes, mencionan que aunque estamos en temporada de lluvia, el calor puede no perdonar para este domingo. Y claramente, si eres de las personas que disfrutarán el partido fuera de casa e incluso, yendo al Estadio Ciudad de México, es bueno que sepas cuáles son las condiciones climatológicas para el México vs. Inglaterra:
- Antes del partido
La infografía del Gobierno de México anticipa que de 4:00PM a 6:00Pm puede haber actividad eléctrica y posible granizo, por lo que pronostican una temperatura de entre 21 a 24 grados
- Durante el partido
Se dice que puede haber lluvias fuertes, actividad eléctrica probable y posible granizo con temperaturas de 18 a 21 grados de 6:00PM a las 8:00PM
- Después del partido
Ya de las 8:00PM a las 10:00PM, la temperatura registra de 18 a 16 grados con lluvias ligeras, baja actividad eléctrica y casi nada de granizo.
De cualquier manera, te dejamos la infografía compartida por las autoridades correspondientes para que tomes tus precauciones y puedas disfrutar del partido con las medidas adecuadas.
¿Qué recomiendan las autoridades para ver el México vs. Inglaterra?
Recuerda que si asistes o no al Estadio Ciudad de México a ver el México vs. Inglaterra, necesitarás tomar en cuenta lo siguiente:
- Al ingresar, identifica las rutas de evacuación y salidas de emergencia
- Establece puntos de encuentro con tus acompañantes
- Porta identificación
- Consume agua frecuentemente
- Usa bloqueador solar
- Evita correr para protegerte de la lluvia y evitar accidentes
- No cruces calles o avenidas por debajo de puentes
- Cuida tus pertenencias
- Ubica al personal de seguridad
Lo anterior es para cuidarte y a tus acompañantes. Así que por favor mantén la calma en cualquier situación y trata de mantenerte junto a ellos y ellas, pues entre todos pueden cuidarse. Asimismo, te sugerimos que no pongas en peligro en ningún momento tu integridad y la de los tuyos.