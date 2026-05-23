¡Museo Casa Azul de Frida Kahlo tendrá horario extendido! A partir de esta fecha podrás visitar el museo en su nuevo horario

El Museo Casa Azul de Frida Kahlo anunció horarios extendidos por un periodo de tiempo determinado. Sin duda alguna, este es uno de los recintos culturales más famosos de la CDMX, por lo que si quieres saber todos los detalles, sigue leyendo para que no te pierdas nada de horarios, costos y más para visitar el icónico museo.

¿Cuáles serán los nuevos horarios del Museo Casa Azul de Frida Kahlo?

El Museo Casa Azul de Frida Kahlo, ubicado en el corazón de Coyoacán, es uno de los museos más visitados no solo de la capital, sino también del país. Asimismo, es uno de los espacios culturales más emblemáticos relacionados con la vida y obra de la pintora.

Por ende, los nuevos horarios buscan facilitar el acceso durante la temporada vacacionales, así que la información de acuerdo con el recinto, el horario extendido será desde las 18:00 hrs hasta las 21:00 hrs en el Verano Azul. Esto con la finalidad de que veas el atardecer en el Museo Casa Azul de Frida Kahlo y apreciar sus maravillosos jardines acompañando los paisajes de la CDMX.

Mx - Museo Casa Azul de Frida Kahlo, tendrá horario extendido en el verano 2026 / picture alliance Ampliar

¿A partir de cuándo tendrá horario extendido la Casa Azul de Frida Kahlo?

De acuerdo con la información oficial del Museo Casa Azul de Frida Kahlo, este recinto tendrá el horario extendido a partir del 12 de junio al 31 de julio de 2026. Así que si andas planeando qué hacer con tu mejor compañía, éste es uno de los mejores para vivir las vacaciones de verano.

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¿Qué se puede ver dentro del Museo Casa Azul de Frida Kahlo?

El Museo Frida Kahlo resguarda gran parte de la historia personal y artística de la pintora mexicana. Dentro del recinto los visitantes pueden encontrar:

Habitaciones originales de Frida Kahlo y Diego Rivera

Objetos personales

Obras de arte

Vestidos tradicionales

Fotografías históricas

El estudio de la artista

La Casa Azul también conserva espacios emblemáticos como el jardín principal, la cocina tradicional mexicana y distintas áreas que reflejan la vida cotidiana de la artista. Por eso, el museo se convirtió en uno de los lugares culturales más importantes y fotografiados de la Ciudad de México.