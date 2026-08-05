UTOPÍA Mixiuhca: Cómo llegar para disfrutar de las actividades permanentes con las que cuenta el recinto

La UTOPÍA Mixiuhca en CDMX ha sido un gran auge por su ubicación geográfica. Además, sus actividades al ser diversas para que las personas de distintas edades puedan disfrutarlas sin costo alguno. Así que si no sabes cómo llegar para disfrutar de todo lo que ofrecen este tipo de recintos, te dejamos todos los detalles a continuación.

¿Dónde está la UTOPÍA Mixiuhca?

La UTOPÍA Mixiuhca se encuentra en la alcaldía Venustiano Carranza, ubicada al centro-oriente en la CDMX. Por lo que si te quieres lanzar a conocerla, puedes llegar fácilmente pues se encuentra muy cerca de la estación Ciudad Deportiva de la Línea 9 del Metro.

Incluso, cuenta con un acceso directo a escasos pasos de la entrada principal. Por lo que lo más seguro es que no te pierdas para llegar a este recinto tan diverso.

TAMBIÉN PUEDES LEER: UTOPÍA Coyoacán: ¿Cuándo abre el primer espacio cultural en su tipo dedicado a Frida Khalo?

Actividades de la UTOPÍA Mixiuhca

Si no sabes qué hacer durante estas vacaciones o simplemente quieres distraerte con un hobby nuevo, puedes aprovechar este espacio que es completamente gratuito. Entre las actividades permanentes que ofrecen son:

Kartódromo con 20 go-karts

Alberca semiolímpica

Pistas de Pump Track para ciclistas

Jaulas de bateo

Canchas de pádel, tenis, squash, voleibol de playa

Estructuras para danza aérea en telas

Islas interactivas de agua

Zona de descubrimiento paleontológico

Áreas lúdicas accesibles

Sistema Público de Cuidados

Lavandería pública

Comedor popular

Casa de Día para adultos mayores

Spa

Temazcal

Doctor con consulta médica y psicológica, odontológica, ginecólogas

Laboratorio clínico

Auditorio

Salones de arte y aulas digitales

Clínica veterinaria

Tortillería

Como te podrás dar cuenta, está muy completa. Asimismo, recuerda que el horario para todas estas actividades es de lunes a domingo de 9AM a 6PM, aunque cada una puede variar en su horario y los días que se realicen, pero la UTOPÍA Mixiuhca está abierta todos los días para todas las edades y sin costo alguno.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Lavanderías Populares a $1: Así es como funcionan, sedes donde se ubican y más

¿Cuál es el objetivo de las UTOPÍAS?

El objetivo principal de estos lugares que se traduce a Unidades de Transformación y Organización para la Inclusión y la Armonía Social, es transformar el espacio público para reducir las desigualdades sociales, territoriales y de género. Con ello, se garantiza el acceso gratuito a la cultura, el deporte, la educación y el bienestar social e individual.

Es importante mencionar que cada una de ellas, tiene actividades distintas pues al encontrarse ubicada en cada alcaldía de la capital, tienen diferentes fines. Así que puedes ubicar la más cercana a tu domicilio en la App CDMX oficial y así verificar toda la información de la UTOPÍA que más te llame la atención.