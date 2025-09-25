¡Nuevo museo a la vista! La Casa Roja de Frida Kahlo abre sus puertas y nos deja ver el legado de la artista

Por fin ha llegado la hora y es que si estás en búsqueda de un nuevo recinto cultural en CDMX ésta es tu oportunidad porque ya abrió sus puertas la Casa Roja de Frida Kahlo. En este nuevo museo podrás ver objetos únicos y compartir la vida de la artista con todos aquellos que disfrutan de la cultura. Te dejamos todos los detalles del nuevo museo que sí o sí debes visitar.

¿Qué habrá en la Casa Roja de Frida Kahlo?

Es importante mencionar que el recinto fue inaugurado hoy 25 de septiembre de 2025 con la misión de preservar y compartir la vida íntima y familiar de la artista Frida Kahlo.

Este espacio fue la residencia privada que adquirieron los padres de la artista y aunque como tal Frida Kahlo nunca vivió ahí, la casa siempre perteneció a su familia.

Por ende, la Casa Roja es un espacio que se fue adaptando con el rediseño de Rockwell Group, y que pretende exhibir material inédito como:

Cartas

Fotografías inéditas de la pintora y su familia

Muñecas y juguetes de la época

Joyería

Ropa

Pinturas exclusivas

Objetos únicos

Aunado a esto, a muchos de los seguidores de Frida Kahlo les emocionará que la Casa Roja cuenta con espacios divididos, es decir, cocina, baño, recámaras y además, un sótano privado que servía como refugio, ahí se exhibirán algunas de las letras que la pintora solía redactarle a su familia.

Frida Kahlo Casa Roja Ampliar

¿Cuánto cuesta y en dónde se ubica la Casa Roja?

Sin duda alguna si pensamos en Coyoacán es casi imposible no imaginarnos a Frida Kahlo por sus calles empedradas, por lo que si te gusta ir de visita por el sur de la capital, no te puedes perder la Casa Roja de Frida Kahlo.

Ahora bien, si ubicas la Casa Azul no habrá mucho pierde pues la Casa Roja se ubica en la calle Aguayo 54, casi que a un lado de la primera. Los horarios para poder ingresar a este nuevo museo de Frida Kahlo es de miércoles a lunes de 9:00 a 18:00 hrs y los boletos los puedes adquirir en la página oficial del recinto con los siguientes precios:

Entrada general: $270

Ciudadanos mexicanos $130

Estudiantes, adultos mayores, niños (as) menores de 12 años y personas con discapacidad: $65

Así que si eres fan de la artista y de su legado, te recomendamos visitarla lo más pronto posible para que seas de los y las primeras en ver la Casa Roja en vivo y a todo color, junto con las pertenencias de Frida Kahlo.

TAMBIÉN PUEDES LEER: El sueño (La cama) de Frida Kahlo: La subasta que podría convertirla en la mujer artista más preciada del mundo