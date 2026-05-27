Museo Dolores Olmedo: Guía de cómo llegar al recinto cultural para su reapertura en 2026

El Museo Dolores Olmedo es uno de los espacios culturales más conocidos y populares en CDMX. El recinto alberga obras de colección de Frida Kahlo y Diego Rivera, además, de su famosa arquitectura rodeada de jardines, pavo reales y todo lo tradicional en Xochimilco.

Es por eso que en los últimos meses que estuvo cerrado, generó expectativas para su reapertura en 2026, así que si no te quieres perder de vista todos los detalles, te dejamos una guía sobre cómo llegar y poder ver todas las obras de arte que se encuentran aquí.

¿Dónde se ubica el Museo Dolores Olmedo?

El Museo Dolores Olmedo fue inaugurado el 17 de septiembre de 1994 en La Noria, Xochimilco CDMX. Éste rápidamente se convirtió en uno de los sitios culturales favoritos del público nacional y extranjero y cómo no, si cuenta con una gran colección de obras de Frida Kahlo y Diego Rivera.

Asimismo, su nombre lo dice todo. Representante del feminismo, Dolores Olmedo fue una mujer polémica y audaz, fue apasionada en sus negocios y sobre todo, con su coleccionismo de obras de arte. Es por eso que siempre dijo “Este nuevo museo es para mostrar mi pasión por coleccionar la obra y cosmogonía de Diego Rivera y Frida Kahlo”.

Por lo que si quieres visitar este museo, guarda bien la dirección que es: Avenida México 5843, colonia La Noria, Alcaldía Xochimilco, CDMX.

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¿Cómo llegar al Museo Dolores Olmedo?

Existen distintas maneras de llegar al Museo Dolores Olmedo dependiendo la zona de la CDMX donde te encuentres, sin embargo, la forma más sencilla de llegar es:

En transporte público:

Llegar a la estación del metro de la línea 2 Tasqueña

Tomar el Tren Ligero dirección Xochimilco

Bajar en la estación La Noria

Caminar aproximadamente entre 10 y 15 minutos hacia Avenida México 5843

En automóvil:

Si vienes desde el centro o sur de la CDMX, normalmente las aplicaciones de navegación recomiendan rutas por:

Calzada de Tlalpan

División del Norte

Periférico Sur

Prolongación Guadalupe I. Ramírez

El museo cuenta con acceso en una de las zonas más tradicionales de Xochimilco, aunque en fines de semana suele haber bastante tráfico y alta afluencia turística.

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¿Por qué el Museo Dolores Olmedo es un recinto cultural que enfrentó distintas críticas?

El Museo Dolores Olmedo enfrentó polémicas y críticas por parte de la población de Xochimilco después de que se anunciara su posible traslado de parte de su colección artística a otros espacios culturales de la CDMX. La noticia provocó preocupación entre especialistas, vecinos y amantes del arte, quienes consideraban que el recinto forma parte importante de la identidad cultural de Xochimilco.

Aunado a eso, distintas personas señalaron que mover las obras podía afectar el valor histórico y simbólico del museo, especialmente por la relación que existe entre el recinto, la Hacienda La Noria y la colección antes mencionada.

Durante varios meses hubo incertidumbre sobre su futuro, sin embargo, ya hay fecha de reapertura y te dejamos la nota para que leas toda la información completa y te lances a disfrutar de sus instalaciones en esta nueva etapa.